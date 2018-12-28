АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг

«Оболенское» создана в 1994 г. на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. По оценке DSM Group, доля предприятия на российском рынке лекарств по итогам 2017 г. составила 0,84% в штуках и 0,59% в стоимостном выражении «ФП «Оболенское»

АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity. Об этом сообщается на сайте «Системы». В сделке участвуют также менеджеры «Оболенского». Партнеры инвестируют в бизнес через совместную компанию Ristango Holding Limited. АФК «Система» и ВТБ договорились, что компания выкупит долю банка в Ristango в ближайшие три года, следует из сообщения.

В целом консорциум инвесторов приобрел 95,14% в «Оболенском» за 15,5 млрд руб. АФК «Система» инвестировала 1,83 млрд руб., ее эффективная доля составила 11,7%.

К сделке в начале 2019 г. также может присоединиться Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отмечается в сообщении. Представитель РФПИ подтвердил «Ведомостям», что фонд рассматривает такую возможность, решение будет принято после дополнительной проработки деталей. От других комментариев он отказался.

Цель приобретения «Оболенского» — создание фармацевтического холдинга, который войдет в топ-10 российских фармкомпаний в коммерческом сегменте, заявила «Система». Для этого «Оболенское» будет объединено с «Биннофармом», входящим в АФК «Система». Объединенная компания будет владеть четырьмя заводами в Москве и Подмосковье, ее продуктовый портфель будет включать около 200 препаратов. Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине следующего года.

Продукты «Оболенского» занимают лидирующие позиции на своих целевых рынках, отметил представитель «Системы» Сергей Копытов. В частности, «Венарус» занимает второе место среди венотоников, «Максилак» – первое среди пробиотиков, «Урдокса» входит в первую тройку среди гепатопротекторов. «Это быстрорастущая компания: c 2012 г. ее выручка увеличилась в шесть раз при сохранении средней рентабельности EBITDA на уровне выше 25%», — сказал Копытов.

«Оболенское» создана в 1994 г. на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии. В Alvansa Group компания вошла в 2013 г. РБК со ссылкой на аналитиков писал, что за этот актив консорциум мог заплатить $20–25 млн. По оценке DSM Group, доля фармацевтического предприятия на российском рынке лекарств по итогам 2017 г. составила 0,84% в штуках и 0,59% в стоимостном выражении. У «Отисифарма», лидера на российском рынке, — доля в 2,3% в стоимостном выражении.