Вейпы и электронные сигареты подведут под «антитабачный закон»

Чиновники решили не писать для устройств для альтернативного курения отдельный закон, а регулировать их уже имеющимся «антитабачным законом» Наташа Шарапова для Ведомостей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить к 1 апреля 2019 г. решение правительства «по единому государственному регулированию оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств для потребления никотина любыми способами». Поручение по итогам встречи с членами Совета Федерации опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о приравнивании так называемых устройств для альтернативного курения (вейпы, электронные сигареты и др.) в части регулирования к обычным табачным изделиям, пояснил «Ведомостям» представитель секретариата Голиковой. На февральской встрече с сенаторами Медведев поддержал идею, что регулирование обычных и электронных сигарет должно быть единым. «Если это все-таки именно курение, какая разница, в какой форме это происходит?» – заметил премьер.

В России запрещены реклама сигарет и спонсорство табачных компаний. Нельзя курить в ресторанах, медицинских учреждениях и др. Сигареты нельзя продавать в киосках, вблизи школ и больниц, а там, где можно, они должны быть скрыты от глаз покупателей, т. е. находиться в непрозрачных небрендированных стеллажах. В контенте, предназначенном для детей и подростков, нельзя демонстрировать сами сигареты и процесс их курения. Основные требования прописаны в федеральном законе № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Крупнейшие табачные производители активно продвигают в России альтернативные сигаретам устройства. Philip Morris International (PMI) продает устройства нагревания табака IQOS. У British American Tobacco устройство называется glo. JTI продает «электронный испаритель» никотина Logic Pro. По данным Euromonitor International, рынок вейп-продуктов в России, включая системы нагревания табака и электронные сигареты, в деньгах растет на десятки процентов в год благодаря активным продажам, тогда как легальные продажи традиционных сигарет – только из-за ежегодного роста акцизов. Потребление же сигарет в России сокращается с 2012 г. и продолжит падать еще как минимум четыре года, прогнозируют аналитики Euromonitor International. При этом рынок нелегальных сигарет за последние годы вырос в несколько раз, приблизившись к 10% в июле – августе прошлого года.

JTI всецело поддерживает идею ввести регулирование рынка вейпов и систем нагреваемого табака с целью защитить от доступа к ним несовершеннолетних и обеспечить надлежащее качество и безопасность этой продукции, говорит вице-президент компании в России по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко. На необходимость регулировать содержащую никотин продукцию указывает и руководитель департамента по связям с государственными органами «БАТ Россия» Олег Барвин. Он уверяет, что в такой продукции «вреда существенно ниже», ссылаясь на «мировые и российские исследования». В такой продукции иной способ действия (нет горения-тления) и состав (в электронных сигаретах нет табака), что важно учесть при разработке регулирования, считает Барвин. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в обзоре от мая 2018 г., посвященном Всемирному дню без табака, подчеркивает: «В настоящее время не имеется фактических данных, свидетельствующих о меньшем вреде изделий из нагреваемого табака по сравнению с обычными табачными изделиями. Все формы употребления табака наносят вред». Электронные системы доставки никотина также выделяют разные потенциально вредные и токсичные химические вещества с известным воздействием на здоровье, что приводит к ряду значительных патологических изменений, пишут в обзоре эксперты ВОЗ. Поэтому, полагает организация, на электронные устройства должны распространяться те же меры политики и регулирования, что и на любую другую табачную продукцию.

Головко примером сбалансированного регулирования называет подход стран Евросоюза, где действует единое рамочное законодательство о табаке «Директива ЕС о табачной продукции», при этом для никотиносодержащих продуктов действуют отдельные законодательные нормы, которые отличаются от традиционных табачных изделий. Гендиректор производителя электронных сигарет «JUUL Россия» Виктор Украинский также уверен, что надо «четко разделять обычные сигареты, с которыми необходимо продолжать бороться, и альтернативные методы доставки никотина, которые помогают людям бросить курить».

Представитель PMI в России не ответил на запрос.