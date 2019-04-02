Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Ford распродает легковые автомобили
Ford распродает запасы легковых автомобилей
Скидки в зависимости от модели составляют 10–20%
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В зависимости от модели снижение цен составляет 10–20%
Ford Russia
Совместное предприятие Ford Sollers (контроль у американского автоконцерна) объявило во вторник, 2 апреля, о снижении цен на четыре из шести моделей легковых автомобилей. Focus и Kuga во всех комплектациях подешевели на 175 000, Fiesta – на 75 000, Explorer – на 400 000 руб.
В зависимости от модели снижение цен составляет 10–20%, говорит представитель компании, и это не изменение рекомендованных розничных цен, а прямые дополнительные скидки. Предполагается, что они будут действовать весь II квартал и суммироваться с другими акциями и предложениями. Например, с 10%-ной скидкой по госпрограмме льготного автокредитования. Суммарная максимальная выгода может составить 229 000–585 000 руб., сообщила компания.
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