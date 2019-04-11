«Газпром» хочет резко снизить долю дивидендов в прибыли

«Газпром» ни разу требования Минфина о 50%-ных дивидендах не выполнил и всякий год объяснял, что деньги ему нужны на дорогостоящие стройки Максим Стулов / Ведомости

Правление «Газпрома» утвердило рекомендацию по размеру дивидендов за прошлый год – 246,9 млрд руб., или 10,43 руб. на акцию, сообщила компания. Если эта рекомендация будет принята советом директоров и утверждена акционерами, размер дивидендов станет рекордным в истории «Газпрома».

Но если брать долю дивидендов в чистой прибыли по МСФО, то она может оказаться самой низкой за последние пять лет. Чистая прибыль компании согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному Reuters, за 2018 г. составит $20,388 млрд, или около 1,416 трлн руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2018 г. Получается, предложенные правлением дивиденды могут составить всего 17,46% от этой суммы. Меньше было только за 2013 г. – 14,6%.

Согласно принятой в 2015 г. дивидендной политике «Газпром» обязуется платить от 17,5 до 35% чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль компании по российским стандартам отчетности в 2018 г. составила 933 млрд руб. Из них за вычетом неденежных статей 40,75% будет направлено на дивиденды, сообщил «Ведомостям» представитель «Газпрома».

Минфин предложение правления «Газпрома» не устраивает, знает собеседник «Ведомостей» в правительстве. Спор о дивидендах между компанией и Минфином идет не первый год и, вероятно, продолжится в 2019 г. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов много раз говорил, что все без исключения госкомпании должны направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Исходя из консенсус-прогноза за 2018 г. «Газпром», если бы следовал пожеланиям Минфина, должен был бы заплатить около 700 млрд руб., из которых на долю бюджета пришлось бы чуть более половины. Монополия ни разу требования Минфина о 50%-ных дивидендах не выполнила, каждый раз это объяснялось дорогостоящими стройками. Стоимость инвестпрограммы «Газпрома» на 2019 г. – более 1,3 трлн руб.

Невыплаты «Газпромом» требуемых дивидендов Минфин уже дважды компенсировал повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компании в IV квартале. В прошлом году выпадающие доходы федерального бюджета за 2017 г. из-за монополии оценивались в 72 млрд руб., из-за чего Минфин повысил коэффициент расчета налога с 1,4022 до 2,055 на период 1 сентября – 31 декабря.

Минфин будет настаивать на выплате «Газпромом» 50% чистой прибыли, говорит федеральный чиновник. Второй вариант – опять же повысить НДПИ, добавляет он. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

На вопрос, готовы ли в компании учесть пожелания Минфина в этом году, представитель «Газпрома» не ответил. Министерство не видит оснований для послаблений по размеру дивидендных выплат по итогам 2018 г. для каких бы то ни было госкомпаний, говорил в ноябре замминистра финансов Владимир Колычев.

Вероятно, «Газпрому» опять сделают послабление, особенно из-за прохождения пика программы капитальных вложений и в силу ухудшения конъюнктуры на европейском рынке газа, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Для компании 2018 год был удачным прежде всего из-за хорошей цены на газ в Европе – в этом году цена может снизиться из-за временного переизбытка СПГ на рынке. В следующем году поводов для оптимизма может быть меньше, добавляет он: предлагая относительно умеренный рост дивидендов в этом году, «Газпром», возможно, думает в перспективе обосновать снижение дивидендных выплат в следующем.

Главный вопрос – единовременная ли это акция или «Газпром» планирует увеличивать дивидендные выплаты и в дальнейшем, замечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это зависит от того, какую политику выберет компания: будет повышать выплаты акционерам, исходя из скорого завершения строительства основных проектов и снижения капвложений, либо вновь вернется к росту капвложений, поясняет эксперт.