Украина может остаться без российского бензина и дизтоплива

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия вводит ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Денис Абрамов / Ведомости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 апреля подписал постановление, которое вводит новые санкции против Украины. Они предусматривают ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширяют список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию, заявил Медведев на заседании правительства. Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой, по его словам, за прошлый год составила почти $250 млн.

Согласно постановлению Россия откажется от экспорта нефти на Украину, чтобы экспортировать с 1 июня нефтепродукты, необходимо разрешение Минэкономразвития. Министерство не ответило на запрос «Ведомостей».