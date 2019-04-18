Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Украине грозят топливом
Украина может остаться без российского бензина и дизтоплива
Это грозит ей коллапсом на топливном рынке
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Россия вводит ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Денис Абрамов / Ведомости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 апреля подписал постановление, которое вводит новые санкции против Украины. Они предусматривают ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширяют список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию, заявил Медведев на заседании правительства. Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой, по его словам, за прошлый год составила почти $250 млн.
Согласно постановлению Россия откажется от экспорта нефти на Украину, чтобы экспортировать с 1 июня нефтепродукты, необходимо разрешение Минэкономразвития. Министерство не ответило на запрос «Ведомостей».
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