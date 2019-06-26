Михаил Прохоров перестал быть акционером «Обуви России»
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Бизнесмен Михаил Прохоров вышел из капитала одного из лидеров российской обувной розницы – ГК «Обувь России»: 26 июня его Karyo Holdings перестала быть акционером управляющей компании группы, ПАО «ОР», следует из сообщения последней. Представитель Прохорова сделку подтвердил: «Так было запланировано заранее, он [бизнесмен] вышел с хорошей прибылью». Других подробностей он не раскрыл, в том числе имя покупателя.
Владельцем 25% «Обуви России» Прохоров стал в I квартале 2017 г. Позднее его доля снизилась до 15,6% и оставалась такой до последнего времени. В среду на закрытие Московской биржи этот пакет стоил почти 1 млрд руб. Основной владелец (50%) и гендиректор «Обуви России» Антон Титов от комментариев отказался. В пресс-службе группы на запрос «Ведомостей» не ответили.
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