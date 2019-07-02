Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Интернет пока недоедает

Онлайн-торговля пока не угрожает крупнейшим российским продуктовым сетям

Доля интернета не превысит 1% продовольственного рынка в ближайшие три года, по прогнозу Moody’s

Продажа еды через интернет в России будет расти двузначными темпами – примерно по 20% год, но в ближайшие три года доля онлайна на розничном продовольственном рынке не превысит 1%. Об этом говорится в отраслевом обзоре рейтингового агентства Moody’s, посвященном российской розничной торговле. В 2018 г. на интернет пришлось менее 0,5% продаж продуктов в России, напоминают эксперты.

Агентство Infoline оценивало онлайн-рынок продовольствия в России за 2018 г. в 23 млрд руб. (+50% – годовой рост). Продажи товаров повседневного спроса, включая непродовольственные, например бытовую химию и косметику, товары для животных, по оценке этого же агентства, дали более 150 млрд руб. оборота за 2018 г. Оборот всей розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, в 2018 г. составил в стране 15,1 трлн руб., по данным Росстата.

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