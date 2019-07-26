«Газпром» раскрыл цену продажи своих акций

Более 2,9% акций будут проданы со скидкой к биржевой цене за 139,1 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

Утром в пятницу, 26 июля, «Газпром» раскрыл цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций: 200,5 руб за бумагу, следует из сообщения «Газпрома». Суммарно 2,93% компании будут проданы за 139,1 млрд руб.

Объявленная стоимость акций к продаже предполагает скидку 8,4% к уровню закрытия в четверг. Кто является покупателем бумаг, по-прежнему неизвестно.

О том, что две его «дочки» – Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) – разместят на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании, «Газпром» объявил накануне, 25 июля. Компания сообщала, что получила 494 заявки на приобретение акций на общую сумму 198,9 млрд руб. Представитель андеррайтера размещения – Газпромбанка – пока не ответил, все ли они были удовлетворены. Переподписка на бумаги «Газпрома» при сборе заявок в четверг составила 30%, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения.

Обычно при размещениях заявки от инвесторов принимает андеррайтер, однако в этом случае книга заявок формировалась через Московскую биржу. Подобный механизм оставляет право не раскрывать информацию, кто именно подавал заявки и какую получил долю по факту размещения.

«Газпром» сейчас – самая дорогая российская компания, летом она обогнала Сбербанк. Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости и активностью торгов. Всего за 3,5 часа котировки выросли с минимальных значений дня в 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. Позднее котировки вновь снизились. На закрытие торгов капитализация составила 5,18 трлн руб.