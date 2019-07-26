Российские аграрии стали лучше удобрять почву

У них появились на это деньги благодаря росту цен, поставки удобрений на внутренний рынок выросли на 18%

Денис Абрамов / Ведомости

В первом полугодии 2019 г. потребление удобрений на российском рынке выросло на 18,2% до 2,2 млн т (в пересчете на действующее вещество). В физическом весе внутреннее потребление удобрений выросло на 14,1% до 5,46 млн т. Экспорт минеральных удобрений снизился на 2% до 16,5 млн т в физическом весе, сообщила в пятницу Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Более 70% роста пришлось на «наиболее прогрессивные» виды минеральных удобрений, говорит представитель РАПУ. Поставки карбамид-аммиачной смеси выросли на 36%, концентрированных фосфорных удобрений – на 32%, комплексных фосфорных – на 22%.

По предварительным данным РАПУ, в пятерку крупнейших поставщиков на внутренний рынок по итогам полугодия вошли «Фосагро» (27%), «Еврохим» (18%), «Уралхим» (13,8%), «Акрон» (11%) и «Куйбышевазот» (9,7%). «Фосагро» за полгода увеличило поставки на российский рынок на 14,3% до 1,65 млн т в физическом весе, из них 1,4 млн т (+17,4%) – собственные удобрения компании, говорится в ее сообщении. Поставки «Акрона», по словам его представителя, выросли на 10% до 560 000 т. Представители «Уралхима», «Еврохима» и «Куйбышевазота» не смогли оперативно предоставить данные о поставках.

В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет. В 2019 г. оно, по оценке РАПУ, может вырасти еще на 5%. Минсельхоз заявлял, что в этом году российским аграриям необходимы 3,1 млн т удобрений. Эти потребности полностью удовлетворятся, отметил президент РАПУ Андрей Гурьев (его слова передает пресс-служба ассоциации). По его словам, внутренний рынок остается приоритетом для крупнейших российских производителей удобрений: «Мы успешно справились с ажиотажным спросом на азотные удобрения этой весной – за два предпосевных месяца все поставки аммиачной селитры были направлены на внутренний рынок. Сейчас в преимущественном порядке осуществляются поставки минеральных удобрений на российский рынок для осенних полевых работ».

Рост спроса на минеральные удобрения связан с высокими ценами на сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии 2019 г. (вторая половина сезона у аграриев), считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В прошлом аграрном сезоне тонна пшеницы третьего класса стоила около 10 000 руб., в этом сезоне цены выросли до 13 000 руб., рассказал Злочевский: «У крестьян появились доходы, которые можно инвестировать в производственные программы. Покупка удобрений – это пополнение запасов питательных веществ в почве, поэтому они вкладывают в удобрения средства, которых не было раньше». Он отметил, что в среднем по России аграрии удобряют землю в разы меньше, чем требуется по нормативам. Как в дальнейшем изменится внутренний спрос на удобрения, будет зависеть от цен на сельхозпродукцию и финансовых возможностей крестьян, сказал Злочевский.

Спрос на удобрения вырос из-за рекордной рублевой маржи российских растениеводов по основным продуктам, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Также на возможности аграриев влияют субсидируемые кредиты по госпрограмме развития сельского хозяйства, говорит эксперт.

В Минсельхозе считают, что рост поставок минеральных удобрений связан с постепенным переходом аграриев на современные, прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и меры государственной поддержки, сказал представитель министерства.

Снижение экспортных поставок может быть связано с низким спросом на удобрения из-за высоких запасов в Северной Америке, добавляет аналитик АКРА Василий Танурков.