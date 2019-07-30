Грузовые перевозки по сети РЖД стабилизировались

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Стабилизировать погрузку помимо прочего помогло наблюдавшееся в июле снижение ставок на предоставление вагонов операторами Андрей Гордеев / Ведомости

Погрузка на сети Российских железных дорог (РЖД) в июле 2019 г., по предварительным данным, будет на уровне прошлого года. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД – начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов. По базовому прогнозу, такая же ситуация сохранится в августе, а по оптимистичному сценарию погрузка увеличится на 1–2%, добавил он.

Погрузка для внутреннего рынка сократилась в июле на 1%, но это было компенсировано ростом перевозок экспортных грузов, прежде всего для перевалки в российских портах, продолжает Иванов. Погрузка экспортных грузов в адрес портов в июле растет на 3%, в том числе на Дальний Восток – на 6,7%, добавляет представитель РЖД.