«Магнит» запускает программу карт лояльности по всей России
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Второй по выручке ритейлер в России «Магнит» начинает выдавать карты лояльности во всех регионах, где он работает, сообщил его представитель. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 точках в трех регионах – Костромской, Челябинской и Ярославской областях. Всего у «Магнита» в конце июня было 19 884 магазина в 65 регионах. Карта лояльности действует в магазинах всех форматов – помимо магазинов у дома это супермаркеты «Магнит семейный», магазины бытовой химии и косметики «Магнит косметик», аптеки.
С 20 августа «Магнит» начал выдавать карты лояльности в Кемеровской и Новосибирской областях, затем в Хакасии, Алтайском и Красноярском крае и т. д. До конца года программа заработает во всех городах присутствия. В Московском регионе она будет запущена в октябре-ноябре.
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