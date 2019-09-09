Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Аркадий Новиков доставляет
Ресторатор Аркадий Новиков и Delivery Club займутся производством и доставкой еды по Москве
Они откроют 24 ресторана специально для интернет-заказов
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Ресторатор Аркадий Новиков и сервис Delivery Club займутся производством и доставкой готовых блюд по Москве
Евгений Разумный / Ведомости
Dark kitchen, т. е. фабрики-кухни, работающие только на доставку, откроются уже в октябре, рассказали «Ведомостям» ресторатор Аркадий Новиков и представитель владельца Delivery Club – Mail.ru Group (MRG). Новиков сообщил, что его интересы будет представлять Антон Пинский, его партнер по ресторанным проектам «Авокадо квин», «Краббер» и «Колбасный цех».
Начнут с трех фабрик-кухонь – у метро «Сокол», «Цветной бульвар» и «Пушкинская», до конца года появится еще три, обещают Пинский и представитель MRG. Всего будет 24, отметил последний.
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