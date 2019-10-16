Ozon запустил доставку повседневных товаров за 40 минут

Ozon запустил услугу экспресс-доставки «Супермаркет» Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon запустил услугу экспресс-доставки «Супермаркет» 11 октября 2019 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, заказы из одноименного раздела можно получить самое быстрое через 40 мин. после заказа в нескольких районах юго-востока Москвы (Царицыно и Москворечье-Сабурово). Максимальное время доставки в «Супермаркете» – один час. До этого Ozon предлагал, как правило, доставку на следующий день. Ozon, по словам его представителя, планирует расширять зону быстрой доставки, но как именно, он не сообщил.

Для экспресс-доставки Ozon, по словам его представителя, использует склад площадью 4000 кв. м на Кавказском бульваре. Оттуда собственные курьеры интернет-магазина развозят заказы. В высокий сезон, например перед новогодними праздниками, компания планирует привлекать сторонние курьерские службы, уточняет собеседник «Ведомостей».

В ассортименте «Супермаркета» около 6000 наименований товаров для быстрой доставки, по данным сайта Ozon; это продукты питания, детские и зоотовары, лекарства, косметика, бытовая химия и др. По прогнозу представителя сервиса, к концу 2019 г. ассортимент вырастет до 15 000 товаров. Минимальная цена заказа из «Супермаркета» Ozon – 1000 руб. Экспресс-доставка стоит 249–299 руб. для заказов менее 3500 руб., сообщает представитель компании.

Сейчас лидеры среди служб быстрой доставки товаров – iGooods и Instamart, по данным Infoline. Оба этих сервиса, как правило, предлагают доставку из сетевых магазинов от 30–40 мин. до несколько часов в зависимости от магазина и адреса. Самую быструю доставку продуктов (за 15 мин.) предлагают «локальные» игроки – «Яндекс.Лавка» и «Самокат», говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Оба сервиса работают в тестовом режиме и только в некоторых районах Москвы и Петербурга; в отличие от Ozon их ассортимент ограничен и курьеры не привезут заказ весом больше 15 кг, добавляет Бурмистров.

«Яндекс.Лавка» – проект, запущенный сервисом «Яндекс.Такси» в тестовом режиме с мая 2019 г. Доставка продуктов и других товаров ежедневного спроса доступна пока в 13 районах Москвы, где есть специальные склады, откуда курьеры «Яндекс.Еды» забирают заказы. Представитель «Яндекс.Такси» не ответил на вопросы о планах развития сервиса.

По словам Бурмистрова, на быструю доставку товаров повседневного спроса сейчас высокий спрос, она является альтернативой ежедневному походу в магазин у дома. Именно на это ориентируются «Самокат» и «Яндекс.Лавка», на этот же рынок хочет выйти Ozon. Это то предложение, которое позволит сервисам получать заказы чаще, рассуждает Бурмистров.

Сервисы экспресс-доставки товаров вскоре станут доминирующим форматом на рынке e-commerce, так как они обладают ключевым свойством онлайн-сервиса – возможностью получить результат мгновенно, считает представитель «Самоката».

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Крупнейший продавец продуктов в интернете, «Утконос», также не исключает возможности введения услуги экспресс-доставки, говорит директор по операциям Елена Образцова. Но пока цель сервиса – в 2020 г. ввести доставку в течение 4 часов, подчеркивает она.

Собственную экспресс-доставку планируют и офлайн-ритейлеры. Крупнейший из них, X5 Retail Group, в начале 2019 г. запустил пилотный проект экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» на юго-западе Москвы, говорит представитель группы. Доставка, по его словам, осуществляется «в том числе с привлечением сторонних партнеров», занимается ли сейчас ритейлер быстрой доставкой сам, он по существу не ответил. В будущем будут ли заказы доставляться собственными курьерами X5 или компания будет привлекать сторонних партнеров, станет известно по итогам тестирования пилотного проекта, добавил представитель группы.

«Вкусвилл» начал тестировать быструю доставку своими курьерами из одного из магазинов в районе метро «Молодежная» в конце сентября, рассказал «Ведомостям» представитель сети. До сих пор экспресс-доставку из «Вкусвилла» предлагали сторонние сервисы – Golama, iGooods, SaveTime и др.

Крупнейший продавец детских товаров «Детский мир» также планирует запустить собственную экспресс-доставку, сообщал в сентябре отраслевой портал oborot.ru: ритейлер искал руководителя для такого проекта. Пресс-служба «Детского мира» на запрос «Ведомостей» не ответила.

Собственная быстрая доставка магазинов может составить конкуренцию специализированным сервисам типа iGooods и Instamart, говорит Бурмистров. Но сами сервисы в этом сомневаются. Для ритейлеров собственная доставка – очень дорогой и трудоемкий процесс, говорит управляющий директор Instamart Асан Курмангужин. Это лишние затраты, сложные логистические и операционные процессы, рассуждает она: торговые сети встают перед выбором – быть готовыми понести убытки или отдать интернет-продажи стороннему сервису доставки. Управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис считает, что экспресс-доставка не может удовлетворить все пожелания клиента: чаще всего предоставляет ограниченный набор продуктов, в отличие от доставки за 1,5–2 ч, и работает она в небольшом квартале.