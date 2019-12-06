России и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи
Страны — участницы сделки ОПЕК+ (всего 24 государства — члены ОПЕК, Россия и другие) согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти, которые будут действовать в I квартале 2020 г. Согласно договоренностям, страны ОПЕК сократят добычу нефти на 350 000 баррелей в сутки сверх действующих квот; страны, не входящие в картель, — на 150 000 баррелей в сутки.
В результате квота по сокращению добычи увеличится до 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 г., что соответствует примерно 1,7% мирового спроса на нефть.
Теперь Россия должна сократить суточную добычу на 300 000 баррелей (нынешняя квота — 228 000 баррелей), таким образом, квота России в соглашении выросла на 72 000 баррелей в сутки.
О продлении сделки, которая действует до 1 апреля 2020 г., страны пока не договорились, этот вопрос будет рассмотрен в марте.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи нефти в 2016 г. Они согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 г., чтобы вывести с рынка излишки запасов. Затем соглашение несколько раз продлевалось, а квота менялась. Последний раз его продлили в июле — до конца марта 2020 г. Общее сокращение, согласно договоренностям, составило 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 г.: 812 000 баррелей в сутки приходилось на страны ОПЕК, 383 000 баррелей в сутки — на страны, не входящие в альянс.
Квота России составила 228 000 баррелей в сутки. Но Россия, в отличие от других стран, участвующих в соглашении, включала в расчет квоты газовый конденсат. Раньше в этом не было проблемы, но после вводе в промышленную эксплуатацию новых газовых месторождений в Арктике и Восточной Сибири добыча конденсата в России стала расти. Это приводило к обвинениям в нарушении взятых обязательств по сокращению добычи, объясняли Новак. Например, в ноябре 2019 г. с учетом добычи конденсата Россия выполнила сделку ОПЕК+ только на 85%, а без учета — немного перевыполнила, рассказывал российский министр.