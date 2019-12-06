России и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Квота России составила 228 000 баррелей в сутки. Но Россия, в отличие от других стран, участвующих в соглашении, включала в расчет квоты газовый конденсат. Раньше в этом не было проблемы, но после вводе в промышленную эксплуатацию новых газовых месторождений в Арктике и Восточной Сибири добыча конденсата в России стала расти. Это приводило к обвинениям в нарушении взятых обязательств по сокращению добычи, объясняли Новак. Например, в ноябре 2019 г. с учетом добычи конденсата Россия выполнила сделку ОПЕК+ только на 85%, а без учета — немного перевыполнила, рассказывал российский министр.