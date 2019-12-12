Агаларов раскрыл планы по разведению толстолобика и карпа
Crocus Group планирует создать рыбное производство на базе приобретенного недавно имущества подмосковного Лотошинского рыбокомбината. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов. Планируется выращивать 17 видов рыб – карпа, амура, толстолобика, щуку, судака, окуня, форель, белугу, осетра, стерлядь, сомов, тиляпию, карася и др., говорит бизнесмен.
9 декабря контролируемая группой Агаларова фирма «Лотофиш» выиграла торги по продаже имущества комбината, который некогда был крупным поставщиков прудовой рыбы. Он был основан в советские годы, но в 2009 г. столкнулся с трудностями и обанкротился. По итогам конкурсного производства его имущество приобрела в 2015 г. структура банка «Возрождение», у которой «Лотофиш» его и купила.