«Роснефть» заплатила за три участка на Таймыре в 305 раз больше начальной цены

Столь ожесточенная конкуренция обусловлена ростом интереса к Таймыру с точки зрения загрузки Севморпути, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Роснефть» пытается создать на Таймыре арктический кластер и, вероятно, надеется увеличить свои запасы в регионе, в том числе за счет активной геологоразведки», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Месторождения на Таймыре, по оценкам геологов, обладают значительной ресурсной базой и примыкают к участкам, которые могут потенциально войти в стратегический для «Роснефти» проект «Восток ойл», отмечает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.