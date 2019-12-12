«Роснефть» заплатила за три участка на Таймыре в 305 раз больше начальной цены
«Роснефть» выиграла аукцион Роснедр на три участка недр на Таймыре, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Представители компании и Роснедр это подтвердили. Общая сумма разового платежа составила более 6 млрд руб. при начальной цене 20 млн руб. Янгодский участок компании достался за 2,2 руб.,Северо-Джангодский – за 1,3 руб., Мезенинский – за 2,6 руб.
Все три участка имеют ресурсы, подтвержденные государственной комиссией по запасам. По ее данным, ресурсный потенциал Янгодского участка – 1,4 млн т нефти и 27,6 млрд куб. м газа; Северо-Джангодского участка – 1,5 млн т и 20 млрд куб. м ; Мезенинского участка – 4,5 млн т и 26 млрд куб. м.
Но у «Роснефти» другие данные. Ресурсную базу этих участков она оценивает в 177 млн т нефти и 448 млрд куб. м газа, сообщила компания в пресс-релизе: «Данная оценка базируется на результатах геологоразведочных работ, реализуемых компанией в данном регионе, в том числе на смежных лицензионных участках».
У «Роснефти», скорее всего, уточненные данные по ресурсам и компания рассчитывает на увеличение запасов по итогам разведки, объясняет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если исходить из оценки ресурсов «Роснефти», то за баррель нефтяного эквивалента она заплатит $0,02, что дешево.
На аукционе «Роснефть» обошла «Сургутнефтегаз» и Красноярскую нефтегазовую компанию (получить комментарий последней не удалось). «Ведомости» ожидают комментарий «Сургутнефтегаза». «Роснефть» предложила на аукционах лучшую цену, поскольку обладает максимальными возможностями для синергии и наиболее эффективной схемой развития участков», – объясняет компания.
Столь ожесточенная конкуренция обусловлена ростом интереса к Таймыру с точки зрения загрузки Севморпути, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Роснефть» пытается создать на Таймыре арктический кластер и, вероятно, надеется увеличить свои запасы в регионе, в том числе за счет активной геологоразведки», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Месторождения на Таймыре, по оценкам геологов, обладают значительной ресурсной базой и примыкают к участкам, которые могут потенциально войти в стратегический для «Роснефти» проект «Восток ойл», отмечает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Арктический нефтяной проект «Восток ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова включает месторождения на севере Красноярского края. Проект может объединить Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», Лодочное, Тагульское, Ванкорское, Восточнотаймырские месторождения «Роснефти» и ее совместный проект с ВР «Ермак нефтегаз». Инвестиции в проект могут превысить 5 трлн руб., писал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту Владимиру Путину: будет построено 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 млн т в год, аэропорты, линии электропередачи и т. д