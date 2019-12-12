«Росинтер» делает ставку на корейскую кухню

На реструктуризацию бизнеса «Росинтер» пошел в связи c кризисом 2014 г. и возникшими финансовыми трудностями: выручка компании и число ее ресторанов сокращались из года в год. Среди причин руководство называло высокую инфляцию, принятие закона о запрете курения в общественных местах, продуктовое эмбарго и девальвацию рубля. Бренд «Шикари» был выведен «Росинтером» на рынок в 2015 г. как замена сети японских ресторанов «Планета Суши». Выросла и стоимость блюд: японская кухня предполагает импортные продукты, поэтому ее решено заменить на паназиатскую, менее чувствительную к импортному лососю, тунцу и проч., пояснял в интервью «Ведомостям» основатель «Росинтер ресторантс холдинга» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко: «Шикари» – одна из наших тестовых платформ. Это паназиатская кухня – она давала нам возможность экспериментировать. Мы пробовали разные варианты и уже начинаем понимать, где можно приземлиться».