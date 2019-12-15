«М.видео» отдаст часть своих магазинов под кофейни Cofix

«М.видео-Эльдорадо» уже открывала собственные кофе-зоны в магазинах мобильной техники m_mobile. В каждом из 18 салонов этой сети клиенты могут выпить кофе, который готовят сотрудники магазина. По словам Андреевой, m_mobile и проект с Cofix – два совершенно разных формата, которые решают разные задачи. M_mobile – небольшие кофе-зоны с бесплатными для посетителей напитками, часть «сервиса приятных впечатлений», рассказывает представитель ритейлера. А проект с Cofix, продолжает она, – это профессиональная кофейня в магазине, где есть более полное меню напитков, бариста, выбор еды: это один из способов и привлечь, и развлечь покупателей. Но у «М.видео» нет опыта в общепите, чтобы предоставить клиентам профессиональные услуги кофейни, как это делает Cofix, добавляет Андреева.