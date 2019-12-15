«М.видео» отдаст часть своих магазинов под кофейни Cofix
Кофейни Cofix откроются в нескольких магазинах «М.видео». Об этом «Ведомостям» рассказала представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Первое кафе в «М.видео» открылось в магазине около метро «Алексеевская» в Москве. Второе Cofix появится на севере столицы, где именно – Андреева не уточнила. Пока, по ее словам, это пилотный проект и в зависимости от результатов кофейни могут появиться в других магазинах в Москве, Московской области и регионах России.
В отличие от городских кафе в Cofix в «М.видео» сокращенное меню – сэндвичи, салаты и завтраки, рассказала директор по недвижимости сети кофеен Елена Карамышева. Средний чек у Cofix в «М.видео» – 111,6 руб., а во всей остальной сети, по данным на ноябрь 2019 г., – 134,1 руб., говорит Карамышева. На открытие кофейни площадью 6 кв. м, по данным Cofix, требуется 1,5 млн руб.
Сейчас Cofix платит «М.видео» за аренду фиксированную сумму ежемесячно, сообщила Андреева, не раскрывая цифр. Если решат масштабировать проект, ритейлер может рассмотреть модель, когда он будет получать долю от выручки кофе-корнеров в его магазинах.
«М.видео-Эльдорадо» уже открывала собственные кофе-зоны в магазинах мобильной техники m_mobile. В каждом из 18 салонов этой сети клиенты могут выпить кофе, который готовят сотрудники магазина. По словам Андреевой, m_mobile и проект с Cofix – два совершенно разных формата, которые решают разные задачи. M_mobile – небольшие кофе-зоны с бесплатными для посетителей напитками, часть «сервиса приятных впечатлений», рассказывает представитель ритейлера. А проект с Cofix, продолжает она, – это профессиональная кофейня в магазине, где есть более полное меню напитков, бариста, выбор еды: это один из способов и привлечь, и развлечь покупателей. Но у «М.видео» нет опыта в общепите, чтобы предоставить клиентам профессиональные услуги кофейни, как это делает Cofix, добавляет Андреева.
У Cofix есть опыт работы в чужих магазинах. Ее точки есть в салонах мобильного оператора Tele2 и магазине одежды и обуви butik.ru. По словам Карамышевой, Cofix планирует сотрудничать с крупными магазинами косметики и парфюмерии, одежды, обуви и проч.
Кофе-точки в «М.видео» и торговых центрах привлекают дополнительных клиентов, отмечает Карамышева. У «М.видео», по ее словам, более взрослая аудитория, часто семьи, люди с более высокой покупательной способностью, чем основной поток клиентов городских кофеен Cofix. «М.видео» с помощью кофеен в магазинах также планирует привлечь новых покупателей и увеличить продажи, надеется Андреева.
За январь – сентябрь 2019 г. трафик магазинов «М.видео» снизился на 3,8%, сообщал ритейлер. Выручка сети за это время выросла на 7% до 200 млрд руб. с НДС.
Партнерство с Cofix позволит «М.видео» увеличить трафик в магазинах с кофе-корнерами, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Основная проблема ритейлеров, особенно техники и электроники, – уход покупателей в онлайн, рассуждает он, а кофейня повышает привлекательность магазинов и стимулирует приток покупателей.
Другие крупные продавцы электроники тоже активно открывают кофейни на своих площадях. «Билайн» начал открывать в своих магазинах кофейни OnePriceCoffee, Coffee Like и др. с 2018 г., говорит его представитель. Сейчас оператор развивает и собственный бренд «Билайн и кофе», добавляет он, а всего под разными брендами в магазинах «Билайна» работают десятки кофеен и кофе-корнеров. Формат «магазин в магазине» увеличивает поток клиентов и продажи, отмечает представитель «Билайна»: например, в одном из магазинов в Петербурге после открытия кофейни трафик вырос на 62%.
У МТС в салонах есть кофейни Costa Coffee и др., по данным представителя оператора. По его словам, такое сотрудничество помогает увеличить количество посетителей, больше людей из зашедших делают покупки, а эффективность бизнеса повышается за счет дохода от субаренды.