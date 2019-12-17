Крупный продавец мебели и товаров для дома начал продажи через маркетплейс
Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома в России – Hoff впервые начал онлайн-продажи через маркетплейс, партнером стала площадка goods.ru, входящая в группу «М.видео-Эльдорадо». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель площадки. Совладелец и вице-президент Hoff Михаил Кучмент подтвердил информацию. До сих пор Hoff продавал через собственные офлайн- и онлайн-магазины, уточнил он.
Основанная Кучментом и Александром Зайонцем сеть Hoff – второй после ИКЕА продавец мебели и товаров для домашнего интерьера в России: она управляет 43 розничными точками.
Крупнейший в России продавец мебели и товаров для дома – ИКЕА не сотрудничает с маркетплейсами и на ближайшие годы таких планов нет, сообщил ее представитель. Но, по его словам, ИКЕА стремится продавать всеми возможными способами: развивает собственный интернет-магазин, запустила магазины городского малого формата.