Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть

1 января нового года российские нефтяные компании прекратили поставку нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с белорусской госкомпанией «Белнефтехим» из-за разногласий в цене на сырье. Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, т. е. экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти.