Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть
1 января нового года российские нефтяные компании прекратили поставку нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с белорусской госкомпанией «Белнефтехим» из-за разногласий в цене на сырье. Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, т. е. экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти.
4 января поставки все же возобновились, но пока только на один завод – «Нафтан». Сырье продается без премии к цене. Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Премия, от которой освободили Белоруссию, составляет $10 за тонну нефти, сообщает агентство «Прайм». В таком случае экономия может составить около $200 млн в год, посчитал старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Но по мере снижения экспортной пошлины (к 2024 г. она должна обнулиться) цена, которую Минск платит за российскую нефть, будет расти, если в механизм расчетов не будут включаться какие-то дополнительные корректировки».