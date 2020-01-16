«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Дочерние компании «Газпрома» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на предоставление управляемым ими трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2» исключений из-под действия обновленной Газовой директивы. Регулятор опубликовал порядок оформления подобных заявок 12 декабря, на подачу документов был отведен месяц. Nord Stream AG передала необходимый пакет документов 23 декабря, Nord Stream 2 AG – 10 января, следует из материалов BNetzA. Заявление на просьбу «Северного потока» должно быть рассмотрено до 23 мая, при этом будут проведены консультации со странами – участницами ЕС, уточняется в материалах BNetzA. Порядок и сроки рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG не уточняются.