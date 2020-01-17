АСВ склоняется к мировому соглашению с производителем водки «Путинка»

Конкурсный управляющий «ОФК банка» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в декабре сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом московского завода «Кристалл». Ранее, по данным сайта Арбитражного суда Москвы, банк подал иск к заводу и его дочерней компании «Кристалл-спирт» о взыскании 769,3 млн руб. и обращении взыскания на заложенное имущество, говорится в определении суда. Долг возник по кредитным договорам «в процессе обычной хозяйственной деятельности» – компания брала кредиты для пополнения оборотных средств, уплаты налогов в бюджет и для расчетов с поставщиками спирта и комплектующих материалов, сообщила «Ведомостям» начальник правового управления «Кристалла» Олеся Лядова.