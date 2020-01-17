«Алроса» начала бурение на руднике «Мир»

В пятницу, 17 января, «Алроса» сообщила о начале разведочного бурения на алмазном руднике «Мир». В результате компания рассчитывает обновить данные о размерах кимберлитовой трубки, ее положении, содержании и качестве алмазов. Кроме того, предполагается уточнить горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения, остановленного в августе 2017 г. после аварии. Разведка будет вестись в течение двух лет и обойдется «Алросе» в 2 млрд руб. В 2022 г. компания рассчитывает получить отчет о запасах месторождения и технико-экономическое обоснование проекта восстановления добычи на руднике. Если исследование подтвердит экономическую целесообразность и безопасность продолжения добычи на «Мире», работы по восстановлению рудника начнутся в 2024 г. и продлятся 6–8 лет, сообщила компания.