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«Алроса» отложила восстановление рудника «Мир»

Производитель алмазов «Алроса» может начать восстановление рудника «Мир» не ранее 2024 г., рассматривается также вариант полной консервации месторождения. Об этом говорится на сайте компании.

«Алроса» начнет восстановление «Мира» при нескольких условиях, отмечается в сообщении: если будут получены положительные результаты исследований о запасах месторождения и будет возможно вести работу на руднике с обеспечением максимального уровня безопасности. На восстановление «Мира» может потребоваться, по предварительным данным, от шести до восьми лет. Ранее «Алроса» сообщала, что начнет восстанавливать месторождение в 2020 г.

Рудник «Мир» около города Мирного в Якутии, где зарегистрирована «Алроса», прекратил работу 4 августа 2017 г. Это произошло из-за аварии на месторождении – его внезапно затопила вода, восемь горняков погибли. «Мир» обеспечивал 8% добычи «Алросы», затопленные запасы оцениваются в 42 млн карат. «Не восстанавливать рудник невозможно. Никто не позволит компании оставить такие запасы», – говорил ранее главный инженер компании Андрей Черепнов.

Комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что затопление произошло из-за совокупности гидрогеологических, технических и организационных факторов. Ведомство возложило вину за аварию на 16 человек, из них несколько были уволены, остальные получили выговоры и штрафы.

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