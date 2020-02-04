Владелец «Пятерочек» переманил топ-менеджера у «Яндекс.Маркета»

Вальков – бывший операционный директор «Яндекс.Маркета», совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка. Представитель «Яндекс.Маркета» подтвердил уход топ-менеджера. «Команда Антона строила базу для маркетплейса «Беру» – сеть складов и центров обработки заказов, также в его подчинении была служба заботы о клиентах», – добавил он. Сейчас «Яндекс.Маркет», ищет замену Валькову, пока его должность замещают директор по логистике Павел Ярошевский и директор службы заботы о клиентах Елизавета Рыбинская.