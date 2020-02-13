Российские продуктовые магазины вводят оплату мимо кассы
Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» тестирует оплату покупок через мобильное приложение без использования касс, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.
Закрытое тестирование идет с февраля, участвуют 100 покупателей «АВ Daily» на Кутузовском проспекте в Москве вблизи центрального офиса сети. Это тестирование продлится не меньше месяца, говорит представитель компании. По результатам она планирует масштабировать технологию на все «Азбуки вкуса» и «АВ Daily», полное внедрение займет от 5 до 8 месяцев.
Сервис «Азбуки вкуса» работает так. Покупатель, придя в магазин, авторизуется в мобильном приложении по QR-коду, после чего выбирает товары и сканирует их в приложении, платит там же и уходит, рассказал представитель сети. Сотрудники магазина в специальном интерфейсе получают уведомление при авторизации покупателя в магазине и видят процесс оплаты покупок в режиме онлайн.