Российские продуктовые магазины вводят оплату мимо кассы

Сервис «Азбуки вкуса» работает так. Покупатель, придя в магазин, авторизуется в мобильном приложении по QR-коду, после чего выбирает товары и сканирует их в приложении, платит там же и уходит, рассказал представитель сети. Сотрудники магазина в специальном интерфейсе получают уведомление при авторизации покупателя в магазине и видят процесс оплаты покупок в режиме онлайн.