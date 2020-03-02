Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

Стоимость компании «Модум-транс» с учетом долга не превышает 15 млрд руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. 25%-ная доля обошлась Бокареву, вероятнее всего, не менее чем в 3 млрд руб. «Он давно в транспортном бизнесе, ему операторский бизнес понятен, как и сегмент перевозок угля и металлургических грузов», – объясняет эксперт интерес бизнесмена к активу. Компания «Модум-транс» рентабельна, существенно нарастила парк вагонов с повышенной осевой нагрузкой и является безоговорочным лидером на рынке подвижного состава с увеличенной нагрузкой на ось, продолжает Бурмистров: «Компания обладает уникальными возможностями, чтобы помогать угольным компаниям наращивать экспорт по «Транссибу» и БАМу в условиях ограниченной провозной способности». Основная проблема – это достаточно высокий уровень долга (4,7 к EBITDA по итогам 2019 г.), продолжает он, но в условиях снижения арендных ставок парк с увеличенной осевой нагрузкой гораздо более устойчив.