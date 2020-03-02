Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов
Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания. Он выкупил их у самой «Модум-транс», сказал источник, близкий к сделке.
«Модум-транс» в конце прошлого года купила 25% у Артема Чайки – сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки – и двух его партнеров. 75%, согласно данным «Спарк-Интерфакса», принадлежит «Инвест-логистике».
ООО «Модум-транс» (бывшее ООО «УВЗ-логистик», которое в начале 2018 г. было выкуплено у «Уралвагонзавода») с 2010 г. занимается организацией перевозок железнодорожным транспортом в России, странах Балтии и в других регионах. За 2019 г. ООО «Модум-транс» перевезено около 47,5 млн т грузов, что выше уровня 2018 г. на 98%. Компания занимает 3-е место по общему объему парка вагонов, 1-е место по количеству инновационных вагонов и 2-е место – по количеству полувагонов, говорится в сообщении «Модум-транса».
Бокарев – совладелец группы «Трансмашхолдинг», УГМК, «Кузбассразрезугля», Центральной пригородной пассажирской компании, «Европейской медиагруппы».
«Стратегия компании «Модум-транс», включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий. <...> Такой актив становится интересным и перспективным вложением для стратегического партнерства», – приводятся в сообщении слова Бокарева. «Опыт и компетенции крупного промышленного инвестора с одной стороны и высокий профессионализм и инновационность нашей компании с другой являются хорошей основой для стратегического партнерства», – отметил генеральный директор ООО «Модум-транс» Дмитрий Артяков.
Стоимость компании «Модум-транс» с учетом долга не превышает 15 млрд руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. 25%-ная доля обошлась Бокареву, вероятнее всего, не менее чем в 3 млрд руб. «Он давно в транспортном бизнесе, ему операторский бизнес понятен, как и сегмент перевозок угля и металлургических грузов», – объясняет эксперт интерес бизнесмена к активу. Компания «Модум-транс» рентабельна, существенно нарастила парк вагонов с повышенной осевой нагрузкой и является безоговорочным лидером на рынке подвижного состава с увеличенной нагрузкой на ось, продолжает Бурмистров: «Компания обладает уникальными возможностями, чтобы помогать угольным компаниям наращивать экспорт по «Транссибу» и БАМу в условиях ограниченной провозной способности». Основная проблема – это достаточно высокий уровень долга (4,7 к EBITDA по итогам 2019 г.), продолжает он, но в условиях снижения арендных ставок парк с увеличенной осевой нагрузкой гораздо более устойчив.