«Т Плюс» вложит 10 млрд в модернизацию теплоснабжения в Оренбурге

«Альтернативная котельная» – одна из новых моделей тарифообразования в теплоснабжении. Ее ввели в июле 2017 года для того, чтобы стимулировать инвестиции в модернизацию изношенной инфраструктуры: по данным Минэнерго, только 25% энергокотлов и 36% турбин ТЭС в России моложе 30 лет. В привычном сценарии тариф на тепло устанавливается регулятором в зависимости от затрат поставщика и его потенциальной прибыли, может меняться каждый год. Принцип альтернативной котельной предполагает установление предельного уровня цены на долгий срок. Этот уровень рассчитывается исходя из стоимости тепла, которая могла бы быть в случае строительства нового источника теплоснабжения, подключения к нему потребителей и обслуживания. Все поставщики обязаны продавать тепло по единой цене. По оценкам Минэнерго, в 20% регионах при переходе на альтернативную котельную тарифы останутся прежними, в остальных – вырастут на 2-10% дополнительно к инфляции. Их прогнозируемость облегчает энергокомпаниям планирование инвестиций и гарантирует возврат вложений. При этом поставщик тепла обязан провести модернизацию по согласованной с городскими властями схеме и обеспечить надежность теплоснабжения, за срыв инвестпланов его оштрафуют. Решение о переходе на модель альтернативной котельной принимает муниципалитет, договорившись с теплоснабжающей организацией.