«Т Плюс» вложит 10 млрд в модернизацию теплоснабжения в Оренбурге
«Т Плюс» переведет теплоснаюжение Оренбурга на модель альтернативной котельной с 1 июля, сообщила компания в пятницу, 6 марта. Совместную заявку администрации города и энергетиков одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В оренбургское теплоснабжения «Т Плюс» вложит более 10 млрд руб. в течение 15 лет. Из них 8,6 млрд пойдет на модернизацию инфраструктуры – замену более 300 км теплосетей и техническое обновление тепловых пунктов. Еще 1,8 млрд – на модернизацию теплоисточников. «Речь идет о закрытии мелких неэффективных котельных и переводе их нагрузки на Сакмарскую ТЭЦ или новые укрупненные блочно-модульные котельные», – пояснили в компании. В результате, считают в «Т Плюс», аварийность в теплосетях снизится на 25%, качество теплоснабжения в большей части города повысится. Срок окупаемости проектов по модернизации теплового узла не превышает 10 лет, сообщили в компании.
«Альтернативная котельная» – одна из новых моделей тарифообразования в теплоснабжении. Ее ввели в июле 2017 года для того, чтобы стимулировать инвестиции в модернизацию изношенной инфраструктуры: по данным Минэнерго, только 25% энергокотлов и 36% турбин ТЭС в России моложе 30 лет. В привычном сценарии тариф на тепло устанавливается регулятором в зависимости от затрат поставщика и его потенциальной прибыли, может меняться каждый год. Принцип альтернативной котельной предполагает установление предельного уровня цены на долгий срок. Этот уровень рассчитывается исходя из стоимости тепла, которая могла бы быть в случае строительства нового источника теплоснабжения, подключения к нему потребителей и обслуживания. Все поставщики обязаны продавать тепло по единой цене. По оценкам Минэнерго, в 20% регионах при переходе на альтернативную котельную тарифы останутся прежними, в остальных – вырастут на 2-10% дополнительно к инфляции. Их прогнозируемость облегчает энергокомпаниям планирование инвестиций и гарантирует возврат вложений. При этом поставщик тепла обязан провести модернизацию по согласованной с городскими властями схеме и обеспечить надежность теплоснабжения, за срыв инвестпланов его оштрафуют. Решение о переходе на модель альтернативной котельной принимает муниципалитет, договорившись с теплоснабжающей организацией.
В Оренбурге, по оценкам «Т Плюс», 69% тепловых сетей и до 80% оборудования котельных выработали свой срок службы. Цена альтернативной котельной здесь составила 1605 руб. за Гкал. Сейчас в городе нет однородного тарифа, он варьируется от 566 до 1711 руб. за Гкал. До предельного уровня тариф будет расти постепенно, в 2020 году рост в среднем составит 3,7%, это ниже допустимого индекса роста платежа граждан, уточнили в компании. Там, где сейчас тариф выше предельного уровня цены, его заморозят.
Стратегия «Т Плюс», представленная в сентябре 2019 года, подразумевает вложения в модернизацию теплоснабжения в размере 180-200 млрд руб. в случае внедрения механизмов возврата инвестиций (альтернативная котельная и концессии — «Ведомости») в 35 своих тепловых узлах. Большая часть этой суммы – тарифные источники, а также 49,6 млрд привлеченных средств. Ранее «Т Плюс» перевела на принцип альтернативной котельной теплоснабжение Ульяновска, куда планирует инвестировать 7,8 млрд рублей в течение 10 лет. В планах на этот год – еще 13 городов.
Подобную модель также использует «Сибирская генерирующая компания» – в Рубцовске и Барнауле (Алтайский край) и «Сибирская теплоэнергетическая компания» – поселке Линево (Новосибирская область). Создать альтернативную котельную в Прокопьевске (Кемеровская область) собирается ООО «Теплоэнергоремонт». В обновленном проекте Энергостратегии РФ до 2035 года говорится, что альтернативную модель к этому сроку должны использовать 65 регионов.
Переход на алькотельную все более крупных населенных пунктов говорит о том, что модель может получить большее распространение, считает директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин. «Регионы же смотрят. Одно дело – совсем небольшие города, другое – примеры Оренбурга и Ульяновска. Глядишь, так и до городов- миллионников дойдет», – говорит он. Для инвестора затраты достаточно высоки, добавляет эксперт, но в данном случае это не критично: «Т Плюс» опирается на заемные средства и получает гарантированный возврат инвестиций.