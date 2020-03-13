ФАС разрешила Fortum купить Uniper
Сделка по приобретению 20,5% пакета Uniper у немецких инвестфондов, которая позволит установить контроль над немецкой компанией, выходит на финальную стадию, сообщила 13 марта финская Fortum. До сих пор Fortum ждала согласования сделки Федеральной антимонопольной службой России. Сегодня регулятор уведомил Fortum, что для увеличения доли в немецкой компании его разрешение не требуется, говорится в сообщении. «Мы рады, что нам удалось завершить последний этап согласования у регуляторов и что теперь мы можем продолжить работу по закрытию сделок», – сообщил президент и главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк.
Fortum планирует закрыть сделку в два этапа. Большая часть акций Uniper SE — пакет в размере не менее 19,6% — предполагается выкупить до конца марта, следует из сообщения Fortum. Второй транш – будет покупаться не менее 1,0% и не более 3,8% акций Uniper – будет проведен не позднее конца мая.
В Uniper в пятницу вечером комментировать сроки завершения сделки не стали. Компания ведет с Fortum непрерывный и конструктивный диалог на уровне совета директоров, который будет продолжен, подчеркнул представитель Uniper: «Fortum поддерживает стратегию и финансовую политику Uniper».
Fortum заявила о желании купить Uniper в сентябре 2017 г. В немецкой компании были против сделки: наблюдательный совет и правление компании приняли совместное заявление, в котором признали предложение Fortum невыгодным для акционеров. Тем не менее, в июне 2018 г. Fortum выкупила 47,35% Uniper у немецкой E.On за 3,7 млрд евро. Сейчас финскому холдингу принадлежит 49,99% Uniper. В начале октября 2019 г. Fortum заключила соглашение с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о выкупе у них еще около 20,5% Uniper за 2,3 млрд евро – после закрытия сделки доля финской компании в немецком концерне превысит 70%.
И Fortum и Uniper владеют активами в России, что обязывало финскую компанию запросить позицию ФАС. Теперь со стороны регулятора препятствий для закрытия сделки нет. Но полный контроль над немецкой компанией Fortum сможет установить только после внесения поправок в российский закон об иностранных инвестициях. По действующему законодательству иностранным компаниям с госучастием (51% Fortum принадлежит правительству Финляндии – «Ведомости») запрещено контролировать российские стратегические объекты. При этом «Юнипро», управляющая российскими активами Uniper, владеет Сургутской ГРЭС-2. В этот актив входят в том числе водопровод и бактериологическая лаборатория, которые являются стратегическими объектами.
В июне 2019 г. Fortum попросила президента России Владимира Путина смягчить ограничения для иностранных инвесторов. После этого были подготовлены поправки в закон, которые дают возможность иностранным компаниям покупать стратегические активы, если их стоимость меньше 1% стоимости всей сделки. В ноябре правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку Fortum при условии, что она может быть закрыта после принятия изменений в закон. Поэтому Fortum не будет управлять «Юнипро», пока поправки не вступят в силу.