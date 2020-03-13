ФАС разрешила Fortum купить Uniper

Fortum заявила о желании купить Uniper в сентябре 2017 г. В немецкой компании были против сделки: наблюдательный совет и правление компании приняли совместное заявление, в котором признали предложение Fortum невыгодным для акционеров. Тем не менее, в июне 2018 г. Fortum выкупила 47,35% Uniper у немецкой E.On за 3,7 млрд евро. Сейчас финскому холдингу принадлежит 49,99% Uniper. В начале октября 2019 г. Fortum заключила соглашение с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о выкупе у них еще около 20,5% Uniper за 2,3 млрд евро – после закрытия сделки доля финской компании в немецком концерне превысит 70%.