5 часов назад / Бизнес

Правительство одобрило сделку финской Fortum и немецкой Uniper

Но закрыта она будет только после изменения в закон об иностранных инвестициях
Елена Вавина
Елена Вавина
Ints Kalnins / REUTERS

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в четверг, 14 ноября, одобрила покупку финским Fortum 20,5% германского Uniper – но выставила условие, что сделка может быть закрыта после принятия изменений в российский закон об иностранных инвестициях. Об этом после заседания комиссии сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев (передает «Интерфакс»).

«Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея в виду, что компания Fortum и ее экспансия, и собственные ее инвестиции в энергетику, в основные активы, которые приобретаются, одобряется правительственной комиссией и поддерживается полностью. Но в силу существующих ограничений и закона это можно будет сделать после того, как соответствующий закон вступит в силу», – сказал Артемьев.

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