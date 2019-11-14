Правительство одобрило сделку финской Fortum и немецкой Uniper

«Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея в виду, что компания Fortum и ее экспансия, и собственные ее инвестиции в энергетику, в основные активы, которые приобретаются, одобряется правительственной комиссией и поддерживается полностью. Но в силу существующих ограничений и закона это можно будет сделать после того, как соответствующий закон вступит в силу», – сказал Артемьев.