«Распадская» допустила возможность приостановки продаж угля из-за коронавируса

На прошлой неделе крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal объявил о сокращении производства на некоторых своих европейских предприятиях из-за падения спроса. Это плохой знак для рынка, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. В кризис 2008 г. наиболее неэффективные компании уже закрывались и в США, и в Европе, но трудно предсказать, будут ли массовые закрытия сейчас, рассуждает он. В зоне риска может оказаться до 15% мировой сталелитейной промышленности – старые и низкорентабельные мощности, но рынок страдает от избытка мощностей, поэтому закрытие старых заводов может лишь способствовать устойчивому развитию отрасли, полагает Худалов.