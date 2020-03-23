«Распадская» допустила возможность приостановки продаж угля из-за коронавируса
Шахта «Распадская» готовится к возможной приостановке продаж угля на срок от шести месяцев до года, заявил на телефонной конференции для аналитиков 20 марта генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, компания рассматривает «шоковый сценарий» и необходимость финансирования без фактических продаж. «Компании нужна будет ликвидность на 6–8 месяцев при худшем сценарии», – сказал он. Представитель «Распадской» пояснил, что Степанов приводил пример возможного шокового сценария в ответ на вопросы миноритариев относительно размера дивидендов, поясняя тем самым необходимость сохранения запаса ликвидности. Финансовое положение «Распадской» устойчивое, подчеркнул он: «Ко всем сценариям компания готова, поскольку сформировала существенную подушку ликвидности». Представитель СУЭК не ответил на запрос «Ведомостей».
На прошлой неделе крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal объявил о сокращении производства на некоторых своих европейских предприятиях из-за падения спроса. Это плохой знак для рынка, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. В кризис 2008 г. наиболее неэффективные компании уже закрывались и в США, и в Европе, но трудно предсказать, будут ли массовые закрытия сейчас, рассуждает он. В зоне риска может оказаться до 15% мировой сталелитейной промышленности – старые и низкорентабельные мощности, но рынок страдает от избытка мощностей, поэтому закрытие старых заводов может лишь способствовать устойчивому развитию отрасли, полагает Худалов.