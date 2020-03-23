«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

«Роснефть» одобрила первую в своей истории программу выкупа акций в августе 2018 г., но до этого дня не пользовалась ею. Всего компания планировала выкупить до 340 млн обыкновенных акций (это 3,2% акций или 10,4% – в свободном обращении) до конца 2020 г. Но «точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», уточняла компания. На выкуп акций она готова была потратить до $2 млрд. Акции будут скупаться только на открытом рынке, погасить их или использовать для других целей, компания решит по завершении программы. Финансировать программу она намерена за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.