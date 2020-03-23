«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка
23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта. По итогам торгов на Московской и Лондонской биржах банк суммарно выкупил 1,5 млн акций. Исходя из цены акции на Московской бирже по итогам дня акции могли стоить около 411 млн руб., или около $5 млн по курсу ЦБ.
«Роснефть» одобрила первую в своей истории программу выкупа акций в августе 2018 г., но до этого дня не пользовалась ею. Всего компания планировала выкупить до 340 млн обыкновенных акций (это 3,2% акций или 10,4% – в свободном обращении) до конца 2020 г. Но «точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», уточняла компания. На выкуп акций она готова была потратить до $2 млрд. Акции будут скупаться только на открытом рынке, погасить их или использовать для других целей, компания решит по завершении программы. Финансировать программу она намерена за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
18 марта совет директоров «Роснефти» внес изменения в программу приобретения акций, упрощающие выкуп бумаг. Причина – волатильность на рынках нефти. «Данная корректировка осуществляется с целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее советом директоров компании, – поясняли в компании. – Сроки и объемы программы приобретения акций остаются без изменений».
Нефть дешевеет с начала 2020 г. из-за распространения коронавируса, последовавшего снижения спроса на сырье и разрыва сделки ОПЕК+. 23 марта цена Brent на Лондонской межконтинентальной бирже упала ниже $25 за баррель. По данным на 23.08 мск, она торговалась на уровне $27,27 за баррель.