«Трудно увольнять людей»: Путин обсудил с бизнесменами ситуацию с коронавирусом
В четверг, 26 марта, президент Владимир Путин в Ново-Огареве провел встречу с представителями российского бизнеса. На встрече присутствовали 26 человек, указано на сайте Кремля. Среди них – гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, гендиректор сервиса Okko Яна Бардинцева, совладелец сети Hoff Михаил Кучмент, президент Faberlic Алексей Нечаев, гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова и президент ГК «Балтика-транс» Дмитрий Красильников.
Это первая встреча Путина с представителями бизнеса после обращения к нации, в ходе которого президент объявил о мерах, которые коснулись предпринимателей. Мы приводим самые важные тезисы этой встречи:
Путин назвал две основные проблемы для бизнеса в настоящее время — падение цен на нефть и распространение коронавируса.
Он одобрил идею перенести запланированные в III и IV кварталах 2020 г. госзакупки у малого и среднего бизнеса на II квартал этого года. «Только надо смотреть на потребности – нельзя сейчас закупать то, что потребуется в ноябре», – отметил он.
Добродеев предложил Путину рассмотреть возможность субсидирования государством по схеме 50/50 онлайн-доставки еды из ресторанов. В случае субсидирования агрегатор, например, сможет брать с ресторанов нулевую комиссию, а для клиентов стоимость доставки станет бесплатной, пояснил Добродеев. Президент назвал эту идею хорошей. «Бизнесу нужна прибыль, иначе он умрет. Идея, безусловно, заслуживает изучения», – сказал Путин.
Путин пообещал ужесточить ответственность за доставку контрафактных товаров онлайн. Как именно – не уточнил.
С 30 марта госбанки начнут выдавать кредиты на выплату зарплат, заявил вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента с бизнесменами. «Трудно увольнять людей», – отметил Путин.
Правительство обсуждает с регионами возможность снижения налогов на имущество и поддержки компаний, испытывающих проблемы с арендой помещений.
Путин не исключил оказания поддержки социальным некоммерческим организациям (НКО), оказывающим помощь людям, испытывающим трудности из-за коронавируса.
Правительство рассматривает возможность компенсации театрам и другим культурным учреждениям недополученной выручки из-за возврата денег за билеты на несостоявшиеся мероприятия. «Проблема в том, что билеты проданы уже на апрель-май», – отметил Белоусов.
Путин поручил Минфину проработать предложение представить рассрочку на выплату налогов по истечении полугодовых каникул.