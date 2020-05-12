Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из наиболее авторитетных в мире, представил первые оценки урожая зерновых в 2020 г. России американские аналитики обещают один из рекордных урожаев пшеницы: удастся собрать 77 млн т. Больше – свыше 85 млн т – удалось собрать лишь в 2017 г. Также USDA прогнозирует, что Россия соберет 39,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи и т. д.; всего урожай будет 116,4 млн т.