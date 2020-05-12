Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Россию ждет один из рекордных урожаев зернаОна останется лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, несмотря на коронавирус
Россию ждет один из самых высоких урожаев зерна за последние годы. Четвертый год подряд она станет мировым лидером по экспорту пшеницы.
Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из наиболее авторитетных в мире, представил первые оценки урожая зерновых в 2020 г. России американские аналитики обещают один из рекордных урожаев пшеницы: удастся собрать 77 млн т. Больше – свыше 85 млн т – удалось собрать лишь в 2017 г. Также USDA прогнозирует, что Россия соберет 39,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи и т. д.; всего урожай будет 116,4 млн т.
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