В деле об аварии в Норильске появился еще один подозреваемый

В деле об аварии в Норильске появился еще один подозреваемыйСотрудницу Ростехнадзора, проверявшую ТЭЦ-3, заподозрили в халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении сотрудницы енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой. По версии следствия, она в 2017‒2018 гг. проводила проверки на ТЭЦ-3 в Норильске и не проверила аварийный резервуар, из-за повреждения которого произошел разлив топлива.
Плановые проверки на ТЭЦ-3 проходили в ноябре 2017 и декабре 2018 гг. Новожилова не только не проверила аварийный резервуар, но и не выявила, что у него нет положительного заключения экспертов по безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета. В 2019 г. в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но это также сделано не было, рассказала пресс-служба ведомства.
Что произошло
Из-за аварии произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала оно попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Аналогичную оценку давал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он также заявлял, что последствия аварии будут устранены за счет компании.
После аварии 29 мая, которая произошла на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю»), СК завел несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которой произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.
По делу о разливе топлива был задержан, а после арестован на два месяца начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Также задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов (позже арестован до конца июля), главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности.