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В деле об аварии в Норильске появился еще один подозреваемый

Сотрудницу Ростехнадзора, проверявшую ТЭЦ-3, заподозрили в халатности
Артем Гирш
РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении сотрудницы енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой. По версии следствия, она в 2017‒2018 гг. проводила проверки на ТЭЦ-3 в Норильске и не проверила аварийный резервуар, из-за повреждения которого произошел разлив топлива.

Плановые проверки на ТЭЦ-3 проходили в ноябре 2017 и декабре 2018 гг. Новожилова не только не проверила аварийный резервуар, но и не выявила, что у него нет положительного заключения экспертов по безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета. В 2019 г. в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но это также сделано не было, рассказала пресс-служба ведомства.

Что произошло

Из-за аварии произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала оно попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Аналогичную оценку давал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он также заявлял, что последствия аварии будут устранены за счет компании.

После аварии 29 мая, которая произошла на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю»), СК завел несколько уголовных дел ‒ о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которой произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.

По делу о разливе топлива был задержан, а после арестован на два месяца начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Также задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов (позже арестован до конца июля), главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено дело о халатности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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