В деле об аварии в Норильске появился еще один подозреваемый

Плановые проверки на ТЭЦ-3 проходили в ноябре 2017 и декабре 2018 гг. Новожилова не только не проверила аварийный резервуар, но и не выявила, что у него нет положительного заключения экспертов по безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета. В 2019 г. в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но это также сделано не было, рассказала пресс-служба ведомства.