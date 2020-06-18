В добыче краба может появиться еще один крупный игрок

В Федеральную антимонопольную службу поступили ходатайства от компании «Антей управление активами» – они хотят приобрести доли в нескольких компаниях по добыче краба, которые суммарно владеют квотами на добычу примерно 8100 т, следует из ходатайств на сайте службы.