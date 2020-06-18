В добыче краба может появиться еще один крупный игрок

В добыче краба может появиться еще один крупный игрокБывший вице-губернатор Сахалинской области создаст СП с группой «Антей»
В Федеральную антимонопольную службу поступили ходатайства от компании «Антей управление активами» – они хотят приобрести доли в нескольких компаниях по добыче краба, которые суммарно владеют квотами на добычу примерно 8100 т, следует из ходатайств на сайте службы.
«Антей управление активами» создана в феврале 2020 г., она на паритетных началах принадлежит Игорю Михнову и Аркадию Пинчевскому. Михнов – владелец группы «Антей», добытчика рыбы и крабов. Ее крабовые активы также войдут в «Антей управление активами», следует из ходатайств.
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