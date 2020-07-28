«Трансконтейнер» запретил перевозить свои контейнеры в полувагонахРазрешить такой способ предлагает владелец крупного оператора Владимир Лисин
Входящий в группу «Дело» Сергея Шишкарева «Трансконтейнер» запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах. Об этом говорится в телеграмме президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, разосланной в конце июня в филиалы компании. Эта компания – крупнейший в России оператор фитинговых железнодорожных платформ для перевозки контейнеров, а также крупнейший владелец самих контейнеров. Таким образом, компания запрещает возить свои контейнеры в полувагонах и другим операторам, говорит сотрудник компании – партнера «Трансконтейнера».
«Трансконтейнер» принадлежат около 84 000 крупнотоннажных контейнеров, а всего в перевозке контейнерных грузов по России железнодорожным транспортом активно (более трех перевозок в год) задействованы около 300 000 контейнеров. Понятно, что контейнеры, принадлежащие крупнейшим операторам – «Трансконтейнеру» и Fesco, – активнее других задействованы в этом грузообороте», – говорит гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.