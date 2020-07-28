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«Трансконтейнер» запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах

Разрешить такой способ предлагает владелец крупного оператора Владимир Лисин
Александр Воробьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящий в группу «Дело» Сергея Шишкарева «Трансконтейнер» запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах. Об этом говорится в телеграмме президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, разосланной в конце июня в филиалы компании. Эта компания – крупнейший в России оператор фитинговых железнодорожных платформ для перевозки контейнеров, а также крупнейший владелец самих контейнеров. Таким образом, компания запрещает возить свои контейнеры в полувагонах и другим операторам, говорит сотрудник компании – партнера «Трансконтейнера».

«Трансконтейнер» принадлежат около 84 000 крупнотоннажных контейнеров, а всего в перевозке контейнерных грузов по России железнодорожным транспортом активно (более трех перевозок в год) задействованы около 300 000 контейнеров. Понятно, что контейнеры, принадлежащие крупнейшим операторам – «Трансконтейнеру» и Fesco, – активнее других задействованы в этом грузообороте», – говорит гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных