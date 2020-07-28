Входящий в группу «Дело» Сергея Шишкарева «Трансконтейнер» запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах. Об этом говорится в телеграмме президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, разосланной в конце июня в филиалы компании. Эта компания – крупнейший в России оператор фитинговых железнодорожных платформ для перевозки контейнеров, а также крупнейший владелец самих контейнеров. Таким образом, компания запрещает возить свои контейнеры в полувагонах и другим операторам, говорит сотрудник компании – партнера «Трансконтейнера».