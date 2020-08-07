«Аэрофлот» хочет продать государству и инвесторам акций на 140 млрд рублей

«Аэрофлот» хочет продать государству и инвесторам акций на 140 млрд рублейСейчас капитализация национального перевозчика составляет всего 90 млрд рублей
Совет директоров «Аэрофлота» предложил акционерам увеличить уставный капитал авиакомпании на 1,7 млрд акций, сообщила пресс-служба компании. Сейчас уставный капитал «Аэрофлота» состоит из 1,1 млрд акций, т. е. совет директоров предлагает увеличить его до 2,8 млрд акций, или в 2,54 раза.
Внеочередное собрание акционеров «Аэрофлота» рассмотрит это предложение 11 сентября, сообщила компания. На закрытии торгов на Московской бирже в четверг, 6 августа, одна акция «Аэрофлота» стоила 82 руб. Если авиакомпания разместит все эти бумаги, то привлечет 139 млрд руб. Средства нужны для преодоления кризиса, вызванного эпидемией ковида.
Источники в «Аэрофлоте» рассказывали «Ведомостям», что вызванный катастрофическим падением доходов кассовый разрыв составляет 80–100 млрд руб. Пока кассовый разрыв перевозчик покрывает с помощью кредитов. В марте – июне «Аэрофлот» увеличил задолженность перед банками почти в 5 раз до 58,6 млрд руб. Почему совет директоров предложил такую большую допэмиссию, непонятно. Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался. «Фактический объем допэмиссии, возможно, будет меньше, чем предложенный советом директоров. Видимо, 1,7 млрд акций – это максимальное количество новых акций, которое рассчитывалось в наиболее кризисный момент для компании, с запасом. Сейчас ситуация на рынке авиаперевозок улучшается», – говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
Провести допэмиссию «Аэрофлота» в конце июля поручило правительство, которому принадлежат 51,17% авиакомпании. В ходе допэмиссии госпакет не должен снизиться, говорилось в распоряжении правительства. Размещение новых акций должно пройти по открытой подписке. Чтобы госпакет не уменьшился, Росимуществу придется купить новых акций на 71 млрд руб.
Правительство хочет, чтобы в размещении максимально поучаствовали частные инвесторы, те акции, которые не купят Росимущество и частные инвесторы, выкупят госбанк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), рассказывал человек, близкий к одной из сторон будущей сделки.
«Безусловно, инвестиционное подразделение группы ВТБ рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота», когда и если данная сделка будет запущена. Уже сейчас можно сказать, что, несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, акции «Аэрофлота» сохраняют свою инвестиционную привлекательность. Компания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов», – говорит представитель ВТБ. Представитель РФПИ от комментариев в очередной раз отказался.
«Основным участником допэмиссии, очевидно, станет государство, а интерес частных инвесторов будет зависеть от цены размещения», – говорит Ганелин.
Пока группа «Аэрофлот» получила от государства всего 7,89 млрд руб. – столько досталось головной авиакомпании и двум ее «дочкам» по постановлению правительства в рамках поддержки всей авиаотрасли. Пик падения отрасли в России пришелся на весну: в апреле и мае все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В июне рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня прошлого года.