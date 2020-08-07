«Аэрофлот» хочет продать государству и инвесторам акций на 140 млрд рублей

«Безусловно, инвестиционное подразделение группы ВТБ рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота», когда и если данная сделка будет запущена. Уже сейчас можно сказать, что, несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, акции «Аэрофлота» сохраняют свою инвестиционную привлекательность. Компания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов», – говорит представитель ВТБ. Представитель РФПИ от комментариев в очередной раз отказался.