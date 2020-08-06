«Аэрофлот» готовится увеличить уставной капитал в 2,5 раза

«Аэрофлот» готовится увеличить уставной капитал в 2,5 разаОбъем допэмиссии в текущих ценах превышает 139 млрд рублей
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций стоимостью 1 руб. за штуку. Акции будут размещать по открытой подписке, следует из результатов заседания совета директоров компании.
Сейчас у «Аэрофлота» в обращении 1,1 млрд акций. При текущей стоимости акции в размере 82 руб. за штуку объем допэмиссии превысит 139 млрд руб.
На фоне новостей об одобренной допэмиссии акции «Аэрофлота» в начале торгов упали на Мосбирже на 4,7% до 78,22 руб. за бумагу. Затем они восстановили рост, достигнув пика стоимости в 83,8 руб. за штуку в 12.22 мск, свидетельствуют данные торгов.
Ранее правительство поручило Росимуществу, Минфину и Минтрансу осуществить допэмиссию акций «Аэрофлота» и разместить их по открытой подписке – распоряжение правительства было опубликовано во вторник, 28 июля. Сейчас Росимуществу принадлежит 51,17% «Аэрофлота». Допэмиссию надо провести таким образом, чтобы размер госпакета не уменьшился, говорится в распоряжении.
О том, что правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. «Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, говорили собеседники Reuters.
Представитель ВТБ рассказал, что инвестиционное подразделение группы рассмотрит возможность инвестирования в акции «Аэрофлота», когда и если данная сделка будет запущена.
«Уже сейчас можно сказать, что, несмотря на сильную просадку отрасли авиаперевозок, акции «Аэрофлота» сохраняют свою инвестиционную привлекательность. Компания является одной из наиболее ликвидных на российском фондовом рынке и обладает большой и диверсифицированной базой инвесторов, в связи с чем рыночная сделка с ее акциями будет интересна максимально широкому кругу инвесторов», ‒ говорил представитель ВТБ.
Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила, а представитель РФПИ от комментариев отказался.
В апреле и мае все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. Международные перелеты возобновились с 1 августа пока только в три страны ‒ Турцию, Великобританию и Танзанию. В апреле и мае во многих регионах действовал карантин: прилетающие из других городов, прежде всего из Москвы, должны были две недели провести в самоизоляции – это сильно ограничивало спрос на перелеты по России. В июне рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня прошлого года.