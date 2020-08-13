Прибыль X5 Retail Group выросла на 20,5% на фоне пандемии

Прибыль X5 Retail Group выросла на 20,5% на фоне пандемииПри этом компания уступила по темпу роста выручки «Магниту»
Чистая прибыль крупнейшего в России по выручке ритейлера – X5 Retail Group (управляет розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») – во II квартале 2020 г. по МСФО выросла на 20,5% до 16,3 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 3,1% до 3,3%, говорится в отчетности компании.
Выручка ритейлера в отчетном периоде выросла на 12,9% в годовом выражении и составила 493,6 млрд руб. Трафик в магазинах компании снизился во II квартале на 17,2%, при этом средний чек вырос на 24,9%. Рост сопоставимых продаж составил 4,3%, рост торговых площадей – 10,7%.
В X5 объяснили динамику показателей влиянием пандемии коронавируса.
«Положительное влияние пандемии COVID-19 произошло за счет более прибыльного категорийного микса в связи с удовлетворением спроса на продукты питания в отсутствие нормально функционирующего сегмента HoReCa и отражало режим потребления дома. X5 также улучшила условия аренды в сегменте гипермаркетов во время ограничений, что позволило компании нивелировать негативный эффект расходов, связанных с COVID-19», – поясняют в компании.
В X5 оценили влияние пандемии коронавируса на показатель EBITDA. Расходы, связанные с COVID-19, во II квартале составили 1,78 млрд руб. Основная статья расходов приходится на средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и масок), дезинфекцию помещений и предоставление арендных каникул арендаторам помещений X5 на время действия ограничительных мер.
Торговая сеть «Пятерочка» остается лидером по темпам роста среди активов X5: выручка компании за отчетный период выросла на 16,1% в годовом выражении – до 405,8 млрд руб., «Перекрестка» – на 12,6% до 73,3 млрд руб. Выручка сети гипермаркетов «Карусель» продолжает снижаться, в том числе на фоне пандемии. За отчетный период ее выручка снизилась на 34,3% до 13,8 млрд руб.
Ранее о своих результатах за II квартал отчитался «Магнит» – главный конкурент X5 и второй по обороту российский ритейлер. Выручка «Магнита» по итогам 2019 г. составила 1,4 трлн руб., выручка X5 Retail Group – 1,73 трлн руб. Темпы роста «Магнита» во II квартале оказались выше, выручка компании выросла на 13,7% до 387,3 млрд руб., а чистая прибыль компании на фоне ограничительных мер выросла более чем вдвое – на 101,5% до 12,8 млрд. руб. В I квартале 2020 г. «Магнит» впервые за пять лет обогнал X5 по темпам роста.