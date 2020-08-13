Прибыль X5 Retail Group выросла на 20,5% на фоне пандемии

Ранее о своих результатах за II квартал отчитался «Магнит» – главный конкурент X5 и второй по обороту российский ритейлер. Выручка «Магнита» по итогам 2019 г. составила 1,4 трлн руб., выручка X5 Retail Group – 1,73 трлн руб. Темпы роста «Магнита» во II квартале оказались выше, выручка компании выросла на 13,7% до 387,3 млрд руб., а чистая прибыль компании на фоне ограничительных мер выросла более чем вдвое – на 101,5% до 12,8 млрд. руб. В I квартале 2020 г. «Магнит» впервые за пять лет обогнал X5 по темпам роста.