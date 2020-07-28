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«Пятерочка» готовится к открытию магазинов без кассиров с интернетом вещей

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Торговая сеть «Пятерочка» (входит в а X5 Retail Group наряду с «Перекрестком» и «Каруселью») готовится к открытию для широкого круга покупателей магазина без кассиров. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров.

По словам Гончарова, осенью 2019 г. X5 Retail Group запустила экспериментальный магазин «Пятерочка с собой» для сотрудников компании. Его открыли на территории объекта X5 в Долгопрудном. Гончаров описал формат «Пятерочки с собой» как «высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров». «В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», – сказал гендиректор «Пятерочки».

Экспериментальный магазин управляется с помощью IoT (интернет вещей). Система специальных датчиков автоматически контролирует процесс входа и выхода посетителей и их перемещение, обеспечивает комфортные температурный режим и освещение, а также физическую безопасность покупателей и товаров. Гончаров напомнил, что стратегическое решение по развитию цифровых сервисов «Пятерочки» было принято полтора года назад.

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Он отметил, что формат «Пятерочки» как «магазинов у дома» оказался лучше приспособлен к текущей ситуации пандемии коронавируса. Он добавил, что покупатели из супер- и гипермаркетов перетекают в магазины у дома, растет число посетителей со средним и более высокими доходами. «Ядро нашей аудитории – женщины старше 35 лет, около 40% посетителей – мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми», – сказал Гончаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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