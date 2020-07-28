«Пятерочка» готовится к открытию магазинов без кассиров с интернетом вещей

Он отметил, что формат «Пятерочки» как «магазинов у дома» оказался лучше приспособлен к текущей ситуации пандемии коронавируса. Он добавил, что покупатели из супер- и гипермаркетов перетекают в магазины у дома, растет число посетителей со средним и более высокими доходами. «Ядро нашей аудитории – женщины старше 35 лет, около 40% посетителей – мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми», – сказал Гончаров.