«Пятерочка» готовится к открытию магазинов без кассиров с интернетом вещей
Торговая сеть «Пятерочка» (входит в а X5 Retail Group наряду с «Перекрестком» и «Каруселью») готовится к открытию для широкого круга покупателей магазина без кассиров. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров.
По словам Гончарова, осенью 2019 г. X5 Retail Group запустила экспериментальный магазин «Пятерочка с собой» для сотрудников компании. Его открыли на территории объекта X5 в Долгопрудном. Гончаров описал формат «Пятерочки с собой» как «высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров». «В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», – сказал гендиректор «Пятерочки».
Экспериментальный магазин управляется с помощью IoT (интернет вещей). Система специальных датчиков автоматически контролирует процесс входа и выхода посетителей и их перемещение, обеспечивает комфортные температурный режим и освещение, а также физическую безопасность покупателей и товаров. Гончаров напомнил, что стратегическое решение по развитию цифровых сервисов «Пятерочки» было принято полтора года назад.
Он отметил, что формат «Пятерочки» как «магазинов у дома» оказался лучше приспособлен к текущей ситуации пандемии коронавируса. Он добавил, что покупатели из супер- и гипермаркетов перетекают в магазины у дома, растет число посетителей со средним и более высокими доходами. «Ядро нашей аудитории – женщины старше 35 лет, около 40% посетителей – мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми», – сказал Гончаров.