Ритейл стал собираться как конструктор

Сеть ресторанов McDonald’s открывает точки в сети «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group. Заведения будут ориентированы на доставку, обслуживание навынос и в обеденной зоне супермаркетов. Этот проект укладывается в целый ряд структурных изменений в торговле продуктами в последние годы, одно из главных среди которых – сотрудничество сильных в своих нишах брендов. Рынок становится похожим на конструктор – конфигурации гибко меняются вслед за сменой трендов.