Ритейл стал собираться как конструктор

Ритейл стал собираться как конструкторКооперация и самоорганизация оказались самыми эффективными способами выживания
Сеть ресторанов McDonald’s открывает точки в сети «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group. Заведения будут ориентированы на доставку, обслуживание навынос и в обеденной зоне супермаркетов. Этот проект укладывается в целый ряд структурных изменений в торговле продуктами в последние годы, одно из главных среди которых – сотрудничество сильных в своих нишах брендов. Рынок становится похожим на конструктор – конфигурации гибко меняются вслед за сменой трендов.
Проект стал продолжением волны трансформаций, запущенных и усиленных на рынке пандемией. Начиная с марта 2020 г. продовольственная отрасль проходила стресс-тест: ажиотажный спрос, достигающий новогодних показателей, возможный дефицит, авральное расширение канала онлайн-продаж, обеспечение безопасности сотрудников и покупателей, наступившая вслед за ажиотажем стагнация. Многие компании, оказавшиеся «на передовой» и столкнувшиеся с обвалом спроса, искали способы взаимной помощи.