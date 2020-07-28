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Ритейл стал собираться как конструктор

Кооперация и самоорганизация оказались самыми эффективными способами выживания
Мария Макушева , гендиректор Центра социального проектирования «Платформа»
Коллаборации с ресторанами отвечают на рост популярности готовой еды, наблюдавшийся все последние годы /Евгений Разумный / Ведомости

Сеть ресторанов McDonald’s открывает точки в сети «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group. Заведения будут ориентированы на доставку, обслуживание навынос и в обеденной зоне супермаркетов. Этот проект укладывается в целый ряд структурных изменений в торговле продуктами в последние годы, одно из главных среди которых – сотрудничество сильных в своих нишах брендов. Рынок становится похожим на конструктор – конфигурации гибко меняются вслед за сменой трендов.

Проект стал продолжением волны трансформаций, запущенных и усиленных на рынке пандемией. Начиная с марта 2020 г. продовольственная отрасль проходила стресс-тест: ажиотажный спрос, достигающий новогодних показателей, возможный дефицит, авральное расширение канала онлайн-продаж, обеспечение безопасности сотрудников и покупателей, наступившая вслед за ажиотажем стагнация. Многие компании, оказавшиеся «на передовой» и столкнувшиеся с обвалом спроса, искали способы взаимной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных