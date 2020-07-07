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X5 запустила сервис экспресс-доставки

Пока он будет обслуживать только входящие в группу онлайн-магазины
Ксения Вирченко
Евгений Разумный / Ведомости

Владеющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток»  X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки и единую технологическую платформу под брендом «Около». Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. По его словам, так как X5 ‒ мультиформатная компания, ей легче развивать и продвигать курьерскую службу под отдельным брендом. Размер инвестиций в проект он раскрыть отказался. Исполнительный директор  X5 Игорь Шехтерман в апреле в интервью «Ведомостям» рассказывал, что IT-платформу, с помощью которой можно делать заказы через приложение и организовывать процессы их комплектации, сделал для компании приобретенный в 2019 г. стартап. Его он тогда не назвал.

X5 ‒ крупнейший игрок на рынке интернет-торговли продуктами питания. Сейчас в группу входят три сервиса по доставке еды ‒ Perekrestok.ru, «Перекресток.Быстро» и «Пятерочка.Доставка». Их совокупная выручка, по данным Infoline на май 2020 г., составляла 2,37 млрд руб. (с учетом НДС).  

Пока курьеры «Около», по словам представителя X5, будут доставлять товары только из «Пятерочка.Доставка» и «Перекресток.Быстро». Ранее эти сервисы пользовались услугами местных логистических партнеров, рассказывал Шехтерман. Они, по его словам, и нанимали курьеров. Покупатели не заметят разницы и все так же будут делать заказы в приложениях, обещает представитель X5. По его словам, платформа «Около» объединит всех сотрудничавших с сервисами партнеров. В будущем к ней могут быть подключены и другие участники рынка.  Запуск единой платформы позволит группе оптимизировать процессы в «Пятерочка.Доставка» и «Перекресток.Быстро», обеспечить единые стандарты качества услуг и создать новые возможности для роста и продвижения товаров, говорит представитель X5.

Ранее по теме: «В Perekrestok.ru ежедневно поступает около 10 000 заказов»

Занимающая вторую строчку в рейтинге Infoline служба доставки продуктов «Сбермаркет», по словам ее представителя, сотрудничает с курьерами напрямую как с самозанятыми. Это дает возможность получить высокое качество сервиса сборки и доставки заказов, добавляет он. Бывший до апреля 2020 г. лидером рынка «Утконос», по словам его представителя, доставляет заказы только собственными курьерами, все они входят в штат. Для компании проблематично отдавать даже небольшую часть логистических процессов партнерам, ведь любое незначительное отклонение может привести к ухудшению сервиса для клиентов, рассказала директор по операциям «Утконоса» Елена Образцова. С собственными курьерами работает и служба доставки продуктов за 15 мин. «Яндекс.Лавка», а также ее основной конкурент «Самокат». Занимающий пятое место, по данным Infoline, «Вкусвилл» доставляет продукты в том числе и через партнерские сервисы – «Сбермаркет», iGooods, Delivery Сlub и «Яндекс.Еду». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных