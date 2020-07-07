X5 запустила сервис экспресс-доставки

Занимающая вторую строчку в рейтинге Infoline служба доставки продуктов «Сбермаркет», по словам ее представителя, сотрудничает с курьерами напрямую как с самозанятыми. Это дает возможность получить высокое качество сервиса сборки и доставки заказов, добавляет он. Бывший до апреля 2020 г. лидером рынка «Утконос», по словам его представителя, доставляет заказы только собственными курьерами, все они входят в штат. Для компании проблематично отдавать даже небольшую часть логистических процессов партнерам, ведь любое незначительное отклонение может привести к ухудшению сервиса для клиентов, рассказала директор по операциям «Утконоса» Елена Образцова. С собственными курьерами работает и служба доставки продуктов за 15 мин. «Яндекс.Лавка», а также ее основной конкурент «Самокат». Занимающий пятое место, по данным Infoline, «Вкусвилл» доставляет продукты в том числе и через партнерские сервисы – «Сбермаркет», iGooods, Delivery Сlub и «Яндекс.Еду».