«В Perekrestok.ru ежедневно поступает около 10 000 заказов»Руководитель Х5 Игорь Шехтерман – об онлайн-торговле после карантина, безопасных магазинах и дискаунтерах нового формата
Продуктовые магазины весной стали «витриной» подготовки населения к карантину. В середине марта россияне, ожидая распространения коронавирусной инфекции и возможных ограничений, начали запасаться крупой, консервами и другими нескоропортящимися товарами, а заодно и средствами дезинфекции. Ненадолго в магазинах появились пустые полки. По данным X5, покупатели сделали запасы продуктов длительного хранения в среднем на 108 дней исходя из обычной нормы потребления.
В апреле, с введением в России режима самоизоляции, покупательский поток немного сократился, но средняя сумма покупки по-прежнему выше обычной – об этом говорили топ-менеджеры и Х5 Retail Group по итогам I квартала, и его конкурента – «Ленты».
Сейчас крупнейший российский ритейлер, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», тратит на обеспечение бесперебойной и безопасной работы «столько, сколько нужно», говорит главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. О том, как компания готовилась к приходу коронавируса в Россию и как работает в новых условиях, Шехтерман рассказал в интервью «Ведомостям».
Оперштаб для торговца
– Мы понимали, что рано или поздно ситуация с коронавирусом может дойти и до России, и начали предпринимать первые шаги еще в феврале. Когда появились первые случаи распространения инфекции и ситуация в Европе стала серьезной, к работе подключился департамент рисков. Мы начали работу над возможными сценариями развития событий.
Их было три. К сожалению, реализовался самый пессимистичный. Под каждый сценарий мы разрабатывали планы, которые включали формирование дополнительных запасов социально значимых товаров, мобилизацию логистики, вывод дополнительного персонала и формирование резервного штата на случай, если кто-то из сотрудников заболеет, перераспределение ресурсов и перевод максимального числа сотрудников московских и региональных офисов на удаленную работу.
Кстати, мы одна из первых компаний, которая перешла на удаленный формат работы. Фактически, как только был объявлен карантин, в течение недели X5 перевела 97% сотрудников своих московских офисов на работу из дома. Считаю, что это огромная заслуга цифровой трансформации, которой мы занимались последние два года.