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«В Perekrestok.ru ежедневно поступает около 10 000 заказов»

Руководитель Х5 Игорь Шехтерман – об онлайн-торговле после карантина, безопасных магазинах и дискаунтерах нового формата
Наталья Ищенко
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман

Продуктовые магазины весной стали «витриной» подготовки населения к карантину. В середине марта россияне, ожидая распространения коронавирусной инфекции и возможных ограничений, начали запасаться крупой, консервами и другими нескоропортящимися товарами, а заодно и средствами дезинфекции. Ненадолго в магазинах появились пустые полки. По данным X5, покупатели сделали запасы продуктов длительного хранения в среднем на 108 дней исходя из обычной нормы потребления.

В апреле, с введением в России режима самоизоляции, покупательский поток немного сократился, но средняя сумма покупки по-прежнему выше обычной – об этом говорили топ-менеджеры и Х5 Retail Group по итогам I квартала, и его конкурента – «Ленты».

Сейчас крупнейший российский ритейлер, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», тратит на обеспечение бесперебойной и безопасной работы «столько, сколько нужно», говорит главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. О том, как компания готовилась к приходу коронавируса в Россию и как работает в новых условиях, Шехтерман рассказал в интервью «Ведомостям».

Оперштаб для торговца

– Когда вы начали пристально следить за развитием событий в Китае, где возникла вспышка коронавируса, и готовиться к его возможным последствиям? Когда вы поняли, что это будет влиять на российский бизнес?

– Мы понимали, что рано или поздно ситуация с коронавирусом может дойти и до России, и начали предпринимать первые шаги еще в феврале. Когда появились первые случаи распространения инфекции и ситуация в Европе стала серьезной, к работе подключился департамент рисков. Мы начали работу над возможными сценариями развития событий.

Их было три. К сожалению, реализовался самый пессимистичный. Под каждый сценарий мы разрабатывали планы, которые включали формирование дополнительных запасов социально значимых товаров, мобилизацию логистики, вывод дополнительного персонала и формирование резервного штата на случай, если кто-то из сотрудников заболеет, перераспределение ресурсов и перевод максимального числа сотрудников московских и региональных офисов на удаленную работу.

Кстати, мы одна из первых компаний, которая перешла на удаленный формат работы. Фактически, как только был объявлен карантин, в течение недели X5 перевела 97% сотрудников своих московских офисов на работу из дома. Считаю, что это огромная заслуга цифровой трансформации, которой мы занимались последние два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных