– Мы понимали, что рано или поздно ситуация с коронавирусом может дойти и до России, и начали предпринимать первые шаги еще в феврале. Когда появились первые случаи распространения инфекции и ситуация в Европе стала серьезной, к работе подключился департамент рисков. Мы начали работу над возможными сценариями развития событий.