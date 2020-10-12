Минсельхоз предложил меры для стабилизации цен на подсолнечник

Обязательным условием для получения разрешения на экспорт масличных должно стать участие компании в биржевых торгах. При этом предлагается допустить к ним не только экспортеров, но и переработчиков этих культур (т. е. производителей растительного масла. – «Ведомости»). В условиях равной конкуренции за сырье они смогут сформировать индикативные цены для всего рынка, говорится в письме.