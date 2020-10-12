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Минсельхоз предложил меры для стабилизации цен на подсолнечник

Для этого экспортерам придется участвовать в торгах на бирже
Екатерина Бурлакова
Россия с февраля 2021 г. планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20% /PIXABAY

Минсельхоз предлагает новый механизм регулирования экспорта масличных культур, который будет стимулировать «прозрачное ценообразование» на них на внутреннем рынке, говорится в письме замминистра Оксаны Лут в Минпромторг, отправленном 8 октября. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель Минсельхоза его отправку подтвердил, пресс-служба Минпромторга подтвердила его получение.

Обязательным условием для получения разрешения на экспорт масличных должно стать участие компании в биржевых торгах. При этом предлагается допустить к ним не только экспортеров, но и переработчиков этих культур (т. е. производителей растительного масла. – «Ведомости»). В условиях равной конкуренции за сырье они смогут сформировать индикативные цены для всего рынка, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных