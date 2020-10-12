Сервис по доставке здоровой еды Grow Food отказался от экспансии в регионах

Сервис по доставке здоровой еды Grow Food отказался от экспансии в регионахЕго наборы не пользовались спросом в том числе из-за высокой цены
Один из крупнейших сервисов по доставке продуктовых наборов Grow Food перестал осуществлять доставку в некоторых регионах. Это следует из информации на его официальном сайте. Там сказано, что сейчас компания работает лишь в Москве и Санкт-Петербурге, хотя год назад она запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Продажи в этих городах были закрыты несколько недель назад, подтвердил сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер. Причин отказа от региональной экспансии несколько.
По словам Гальпера, региональные потребители не оценили замороженные рационы. Ранее компания сообщала, что она будет осуществлять доставку в некоторые города именно замороженных продуктовых наборов, произведенных по контракту на фабрике в Подмосковье. Кроме того, продукт оказался дороговат для регионов – 700–750 руб. за рацион, добавляет Гальпер. Свою роль в этом вопросе, по его словам, сыграла и пандемия коронавируса. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», – объяснил собеседник «Ведомостей». Впрочем, по его словам, полностью отказываться от продвижения компании в регионах Grow Food не собирается, но новые планы и меню обещает озвучить к концу года.
Сервис Grow Food основали Гальпер и Павел Паскарь в 2015 г. Спустя год партнеры привлекли 30 млн руб. инвестиций от венчурного фонда Add Venture. Позже он вложил в сервис еще $5 млн (около 300 млн руб.). В прошлом году Grow Food открыла пищевой комбинат в Санкт-Петербурге площадью 2200 кв. м и стоимостью 200 млн руб. Он производит 12 т продукции в день, или 1–1,2 млн порций в месяц. В ее планах – строительство фабрики-кухни и распределительного цеха площадью более 10 000 кв. м в Подмосковье. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в 500 млн руб. Фабрика заработает к 2022 г., уточнил Гальпер.
По данным агентства «Infoline-аналитика», Grow Food с 2016 г. возглавляла рейтинг крупнейших игроков на российском рынке доставки продуктовых наборов, однако в первом полугодии этого года ее обогнал сервис Performance Group (среди его совладельцев – совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка). Его оборот за тот период составил 1,45 млрд руб., тогда как у Grow Food – 1,27 млрд руб.
Сервисы по доставке продуктовых наборов активно развиваются в регионах. Performance Group этим летом объявила о выходе в 50 городов России с населением более 500 000 человек. По словам представителя компании, она начала осуществлять доставку в Ростов-на-Дону, Челябинск и Ярославль, а в течение недели будет работать в Самаре и Нижнем Новгороде. У сервиса есть свои фабрики в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, но в новых регионах компания сотрудничает с местными партнерами, у которых есть работающие пищевые производства, рассказывает представитель сервиса. Performance Group, по его словам, при этом обеспечивает рецептуру, контроль за соблюдением технологического цикла, обучение персонала, а также маркетинг и логистику.
Начинает продажи в регионы и Elementaree. На этой неделе стартуют продажи наборов для приготовления еды в Нижнем Новгороде, рассказала основательница сервиса Ольга Зиновьева. По ее словам, они будут производиться на фабрике компании в Москве, а доставит их служба «Самокат». В течение месяца аналогичный проект будет доступен в Казани, говорит Зиновьева. До этого компания работала лишь в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Шефмаркет» самостоятельно осуществляет доставку наборов продуктов с рецептами в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, контролируя всю цепочку, говорит основатель сервиса Сергей Ашин. В этом году, по его словам, у компании нет планов по региональному расширению.
На сегодняшний день если компания останавливает свое развитие в регионах, то она может потерять свои позиции на рынке, отмечает Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики». По прогнозу компании, рынок доставки продуктовых наборов по итогам 2020 г. составит 12 млрд руб., из которых 5 млрд пришлось на первую половину года. До этого сегмент рос почти двузначными темпами – с 4,5 млрд в 2018 г. до более 7 млрд руб. в 2019 г. Темпы роста сохранятся и в 2021 г. – оборот рынка превысит 20 млрд руб.
Бурмистров напоминает, что даже в условиях пандемии и снижения реальных доходов россияне по-прежнему уделяют большое внимание здоровому образу жизни. В период самоизоляции заведения общественного питания были закрыты или работали только навынос и доставку, поэтому компании, доставляющие здоровую еду, смогли расширить аудиторию и сохранить высокий уровень лояльности клиентов, говорит Бурмистров. Он считает, что для лидеров рынка сейчас открываются интересные возможности для поиска партнеров в регионах: трафик у заведений общественного питания в большинстве крупных городов так и не восстановился, а ряд производителей готовой кулинарной продукции столкнулся со снижением спроса. Все это, по его словам, резко повысило их заинтересованность в контрактном производстве готовых рационов.