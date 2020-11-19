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«Аэрофлот» в пятницу утвердит нового гендиректора

Правительство предложило на эту должность Михаила Полубояринова
Анастасия Львова
Перед Михаилом Полубояриновым ставится задача продолжать развитие «Аэрофлота» в рамках, установленных утвержденной стратегией перевозчика, говорят эксперты /Александр Рюмин / ТАСС

Совет директоров «Аэрофлота» на заочном заседании 20 ноября планирует избрать гендиректора авиакомпании. Правительство предложило назначить на эту должность главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Полубояринова, сообщили в пресс-службе кабмина.

Государство владеет 57,34% акций компании (после недавно проведенной допэмиссии и выкупа пакета акций Минфином), поэтому совет директоров гарантированно утвердит кандидатуру Полубояринова, как и рекомендовало правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных