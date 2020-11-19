«Аэрофлот» в пятницу утвердит нового гендиректора

«Аэрофлот» в пятницу утвердит нового гендиректораПравительство предложило на эту должность Михаила Полубояринова
Совет директоров «Аэрофлота» на заочном заседании 20 ноября планирует избрать гендиректора авиакомпании. Правительство предложило назначить на эту должность главу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Полубояринова, сообщили в пресс-службе кабмина.
Государство владеет 57,34% акций компании (после недавно проведенной допэмиссии и выкупа пакета акций Минфином), поэтому совет директоров гарантированно утвердит кандидатуру Полубояринова, как и рекомендовало правительство.
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