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Продажи разливного пива в России резко сократились

Это связано с отказом от него крупных ритейлеров и законодательными ограничениями
Екатерина Бурлакова
Общие продажи пива и пивных напитков в России в январе – сентябре увеличились на 4,3% /Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи разливного пива в российских городах в январе – октябре 2020 г. в натуральном выражении сократились на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen. Еще год назад продажи росли – на 1,9% за 10 месяцев 2019 г.

Падение может быть связано с тем, что такое пиво стало меньше продаваться в современной рознице (в супермаркетах, гипермаркетах, дискаунтерах, магазинах у дома), на которую приходится 76% рынка, объясняет представитель Nielsen. В частности, от этого напитка отказалась с декабря 2019 г. крупная сеть «Красное & белое». Впрочем, по словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, продажи разливного пива упали не только в крупной рознице, но и в ресторанах. Он напоминает, что они не работали три месяца из-за пандемии коронавируса, а после снятия ограничений посетителей у них стало меньше, чем до их введения. Небольсин добавляет, что потребители стали меньше покупать разливное пиво и в специализированных магазинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных