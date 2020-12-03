Продажи разливного пива в России резко сократились

Падение может быть связано с тем, что такое пиво стало меньше продаваться в современной рознице (в супермаркетах, гипермаркетах, дискаунтерах, магазинах у дома), на которую приходится 76% рынка, объясняет представитель Nielsen. В частности, от этого напитка отказалась с декабря 2019 г. крупная сеть «Красное & белое». Впрочем, по словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, продажи разливного пива упали не только в крупной рознице, но и в ресторанах. Он напоминает, что они не работали три месяца из-за пандемии коронавируса, а после снятия ограничений посетителей у них стало меньше, чем до их введения. Небольсин добавляет, что потребители стали меньше покупать разливное пиво и в специализированных магазинах.