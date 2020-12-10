Прибыль производителя резиновых перчаток выросла в 20 раз

По мнению руководства Top Glove, появление вакцин от коронавируса не приведет к падению спроса, поскольку людям все так же нужны будут средства защиты. По прогнозам компании, рост спроса на ее продукцию в 2021 г. составит 25% (год к году), а в 2022 г. – 15%. Top Glove выделяет 10 млрд ринггитов ($2,43 млрд) на увеличение производственных мощностей, чтобы выйти на объем производства в 100 млрд перчаток в год в течение пяти лет. До начала пандемии компания выпускала около 60 млрд перчаток в год при максимальной производственной мощности в 75 млрд. В настоящее время, по словам представителей компании, все заводы работают на пределе своих возможностей.