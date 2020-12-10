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Прибыль производителя резиновых перчаток выросла в 20 раз

Top Glove прогнозирует рост спроса и в 2021 г.
Илья Виноградов
Прибыль производителя резиновых перчаток выросла в 20 раз /АР

Малазийская Top Glove 9 декабря отчиталась о результатах деятельности в I квартале 2021 финансового года, закончившемся 30 ноября. Чистая прибыль составила 2,38 млрд ринггитов ($580 млн), что на 2030% больше, чем в аналогичный период год назад, и почти на 100% больше, чем в IV квартале 2020 финансового года. Выручка выросла на 294% по сравнению с I кварталом 2020 финансового года до 4,76 млрд ринггитов ($1,16 млрд). Причина внушительного роста показателей очевидна – повышенный спрос на резиновые изделия в пандемию.

По мнению руководства Top Glove, появление вакцин от коронавируса не приведет к падению спроса, поскольку людям все так же нужны будут средства защиты. По прогнозам компании, рост спроса на ее продукцию в 2021 г. составит 25% (год к году), а в 2022 г. – 15%. Top Glove выделяет 10 млрд ринггитов ($2,43 млрд) на увеличение производственных мощностей, чтобы выйти на объем производства в 100 млрд перчаток в год в течение пяти лет. До начала пандемии компания выпускала около 60 млрд перчаток в год при максимальной производственной мощности в 75 млрд. В настоящее время, по словам представителей компании, все заводы работают на пределе своих возможностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных