ФАС возбудила дело в отношении крупнейших добытчиков минтая

ФАС возбудила дело в отношении крупнейших добытчиков минтаяЭто стало следствием их конфликта с РРПК Глеба Франка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против крупных российских рыбопромышленников - «Находкинской базы активного морского рыболовства», «Преображенской базы тралового флота», «Острова Сахалин», Океанрыбфлота, Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина и др., — а также Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в которую они входят. Рассмотрение дела назначено на 25 января, указано на сайте регулятора.
Дело возбуждено в результате рассмотрения заявлений «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Глеба Франка. В действиях компаний ФАС обнаружила признаки нарушения статьи 11 закона «О защите конкуренции», в которой говорится о недопустимости заключать соглашения, создающие для других компаний препятствий для доступа на товарный рынок или выход из него. Пресс-служба ФАС на запрос не ответила.
АДМ, на долю участников которой приходится 75% вылова минтая в России, в сентябре 2020 г. приняла решение лишить членства шесть фирм группы РРПК. Такова была ее реакция на то, что летом группа предложила правительству реформировать рыбную отрасль и не стала обсуждать свои идеи с другими участниками рынка, уточнял тогда представитель ассоциации.
РРПК сообщала, что в результате этого компании группы лишились возможности пользоваться сертификатом Морского попечительского совета (MSC), от которого зависят экспортные поставки продукции из минтая. Поскольку сертификат оформлен на ассоциацию, поэтому пользоваться им могут только ее члены. Доля продуктов c такой сертификацией в общей выручке представитель группы оценивал примерно в 45%.
В октябре 2020 г. РРПК подала заявления в ФАС о нарушении антимонопольного законодательства в связи с исключением из ассоциации, уточнил «Ведомостям» представитель РРПК.
Пока суть претензий ФАС к ассоциации и ее участникам не ясна: есть лишь информация о возбуждении дела и назначении заседания комиссии, говорит Алексей Буглак, президент АДМ. Ассоциация попросила ФАС предоставить текст жалоб РРПК, а также перенести дату заседания, сообщил он. Ранее советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин говорил, что видит в решении АДМ признаки картельного сговора.
У РРПК уже был спор с ассоциацией в Арбитражном суде Приморского края. 21 декабря суд по заявлению шести входящих в РРПК компаний признал недействительным решение АДМ об исключении из ассоциации и обязал восстановить их членство.
В числе прочего суд объяснил, что с идеями о реформировании в правительство обращалось ООО «РРПК», а не компании, которые в итоге исключили из ассоциации. Их позиция может и не совпадать с мнением РРПК. Также суд заметил, что подобное обращение в правительство не противоречит целям и задачам ассоциации. Например, среди ее целей не содержится «бездействие в сфере реформирования рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, как и запрет на совершение действий, направленных на такое реформирование».
При этом жалобу в ФАС направила именно РРПК, которую никто из АДМ не исключал и права которого не нарушены, удивляется председатель Общественного совета при Росрыболовстве и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, жалоба в ФАС не обоснована. Буглак напоминает, что пока решение суда не вступило в силу, и ассоциация намерена подать на него апелляционную жалобу в установленный срок.
РРПК — один из крупнейших российских рыбопромышленников. В 2020 г. она добыла 323 000 т рыбы, основная доля в вылове приходится на минтай. В конце декабря 2020 года группа РРПК сообщила, что входящие в нее компании восстановлены в списке MSC-сертифицированных. Руководитель MSC в России Анисья Шепелева это подтверждает.