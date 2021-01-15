ФАС возбудила дело в отношении крупнейших добытчиков минтая

В числе прочего суд объяснил, что с идеями о реформировании в правительство обращалось ООО «РРПК», а не компании, которые в итоге исключили из ассоциации. Их позиция может и не совпадать с мнением РРПК. Также суд заметил, что подобное обращение в правительство не противоречит целям и задачам ассоциации. Например, среди ее целей не содержится «бездействие в сфере реформирования рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, как и запрет на совершение действий, направленных на такое реформирование».